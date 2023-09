La columna de EscoVAR: Paolo Guerrero, ¿le cambió la cara a Liga de Quito?

Tras la llegada de Paolo Guerrero a Liga de Quito, se esperaba que la falta de gol en el equipo terminara. Sin embargo, el equipo de Luis Zubeldía aún carece de gol y, ahora, no tiene un goleador.

Evidentemente, Guerrero es mejor que el ‘Tin’ Angulo y Juan Luis Anangonó. El peruano le ha aportado experiencia, lucha y jerarquía a LDU, pero está claro que gol no. El juego del peruano le ha beneficiado a jugadores como Jhojan Julio, pero también, su llegada ha apagado al goleador que tenía la ‘U’: Alexander Alvarado.

¡El depredador estará en las eliminatorias representando a la @SeleccionPeru 🇵🇪!



👏 Muy orgullosos de ti Paolo Guerrero. #PG9 pic.twitter.com/0ljsaKP9Ls — LDU Oficial (@LDU_Oficial) September 2, 2023

Y es que, el juego de Zubeldía ha cambiado, ahora se busca mucho al delantero espigado por arriba y se juega menos con la pelota al piso, usando menos a los extremos, desencadenando en un declive en el juego del 10.

De hecho, en la primera etapa, jugadas seis fechas, Alvarado tenía 4 goles en su cuenta y ahora, en la segunda etapa, con la misma cantidad de partidos, el extremo solo ha marcado en una ocasión. Al final, terminó con 9 tantos en la primera fase y al paso que va, no repetirá lo mismo para la segunda.

Además, LDU en seis fechas de la primera etapa marcó 15 goles y en la Fase 2 recién ha alcanzado 7, menos de la mitad. Datos que hablan del momento goleador de la ‘U’.

Si la ‘U’ es campeón de la Sudamericana y llega a la final de Liga Pro, no importará lo que no haya logrado Guerrero con el cuadro albo. Pero si no es así, seguramente el aficionado comenzará a señalar al peruano y también a Zubeldía.