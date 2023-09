Leonardo Campana ante su ausencia en la Selección de Ecuador: “No quiero causar malestar”

Leonardo Campana Getty imágenes (Jeff Dean/USSF/Getty Images for USSF)

Pese a que el delantero Leonardo Campana está en su mejor momento en el Inter de Miami donde juega junto a Lionel Messi, no fue convocado por el profe Félix Sánchez para los dos primeros partidos de las Eliminatorias rumbo al mundial 2026.

El pasado sábado, Leo, marcó un doblete 3-2 ante Kansas City, por la MLS lo que lo ha convertido en una de las figuras del cuadro de las garzas. Y justamente, la noche del lunes, durante una rueda de prensa, el artillero fue interrogado sobre su ausencia en ‘La Tri’ en los dos primeros encuentros que fueron ante las difíciles Argentina y Uruguay.

“Agradezco a todos por el apoyo, como le he dicho estoy tranquilo, sé que estoy en un gran nivel y me toca aprovechar las oportunidades que me dan acá”, dijo.

“Prefiero no hablar mucho de la Selección, no quiero crear algún malestar allá, respeto mucho la decisión del profesor (Sánchez Bas). Les deseo todo lo mejor para el partido ante Uruguay y sacar los tres puntos. De mi parte están las puertas abiertas para el llamado a la Selección”, añadió.

🚨Luego de su doblete en la MLS, un periodista le consultó a Leonardo Campana 🇪🇨 acerca de su no convocatoria a La Tri. El delantero ecuatoriano respondió lo siguiente:



“Prefiero no hablar mucho de la selección, no quiero crear algún malestar desde allá. Respeto mucho la… pic.twitter.com/bt8eVONDHr — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) September 12, 2023

Leonardo Campana junto con Lionel Messi y Dixon Arroyo, ha sido uno de los elementos desequilibrantes y le ha dado los triunfos al Inter Miami.

En redes sociales, los ecuatorianos piden que el delantero ecuatoriano sea tomado en cuenta para los siguientes partidos de las Eliminatorias, que será ante Bolivia de visitante el 12 de octubre y ante Colombia de local, el 17 de octubre.