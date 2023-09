FEF habilitó la página para comprar entradas para partidos de Ecuador, pero los usuarios reportan problemas

La Federación ecuatoriana de Fútbol FEF informó que desde las 14:00 se habilitaría la página para Fan Fef para registrarte y comprar tu entrada para el partido de la Tri vs. Uruguay que será el 12 de septiembre en Quito.

“¡Regístrate y reserva tu entrada! Día exclusivo para asociarse y vivir todos los beneficios de FanFEF”, fue la publicación de la FEF, pero se llenó de comentarios de dudas de los usuarios al no poder acceder a una entrada.

“Ya estoy registrado, pero no permite entrar con el usuario”, “No vale la página no permite ingresar después de estar registrado”, “Manda otra vez al inicio ya me registré pero cuando inicio sesión otra vez al inicio”, son algunos de los comentarios con las quejas de los usuarios.

¡Regístrate y reserva tu entrada!



Día exclusivo para asociarse y vivir todos los beneficios de FanFEF



🔗https://t.co/wd9UIac7xA pic.twitter.com/H0mVNJkd5j — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 5, 2023

Realizamos el registro, el cual no tuvimos problemas al ingresar los datos personas como, una vez creado el usuario y contraseña intentamos iniciar sesión, pero no es posible, tal cual las quejas en redes.