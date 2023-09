“Estaba todo premeditado para que Messi sea campeón”, Van Gaal ataca a Argentina y a la FIFA por el Mundial de Qatar 2022

El encuentro de cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 entre las selecciones de Argentina y Países Bajos levantó polémica en todo el mundo. Esto se debe a que, según Louis Van Gaal, la intensidad que se vivió en el campo fue beneficiada para el conjunto albiceleste, perjudicando claramente a las posibilidades del cuadro holandés.

Con el paso del tiempo, parece que el golpe recibido por los neerlandeses sigue sin sanar. Esto se debe a que en la entrega de premios de la liga Eredivisie de los Países Bajos, Van Gaal volvió a referirse a lo ocurrido en la Copa del Mundo, con unas polémicas declaraciones en donde pone en duda la competición ganada por Argentina.

En una entrevista para el medio holandés NOS, el técnico de 72 años, comentó con un tono serio: “Realmente no quiero decir mucho al respecto. Cuando ves cómo Argentina convirtió los goles, cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados, creo que todo estaba premeditado”.

🚨Louis Van Gaal, seleccionador de Holanda en el Mundial de Qatar y ex-entrenador del Barça:



"Si ves cómo Argentina marcó los goles en Qatar y cómo fueron nuestros goles...creo que el Mundial estuvo premeditado para que ganara Messi"pic.twitter.com/Y57eQDk7Z0 — CR7STIANISMO🇪🇸🇵🇹 (@Cr7stianismo_) September 5, 2023

La última declaración levantó el interés del periodista y reformuló la pregunta y la respuesta no será del agrado de los fanáticos argentinos, “Me refiero a todo lo que digo. ¿Que Messi debía ser campeón del mundo? Creo que sí”.

[ ¡Lionel Messi un “ogro” para La Tri! Los números del 10 enfrentando a Ecuador ]

También comentó su estado de salud después de haber luchado contra el cáncer

“Sigue siendo lo mismo. Me operaron de nuevo el 9 de agosto y surgieron complicaciones. No los voy a aburrir con todo lo que pasó. Pero ahora se ve bien. Tengo que descansar hasta el 19 de septiembre. Luego veremos si la operación ha logrado su objetivo. Me siento bien en general. Así que no es que no me sienta bien, es más bien que no estoy en forma y jadeo cuando subo las escaleras. Hace dos años eso no era posible y ahora sí lo es”, comentó al respecto.