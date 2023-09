Investigan a estrella del Manchester United por violencia de género contra su exnovia

El pasado mes de junio, la influencer y DJ Gabriela Cavallin interpuso una denuncia contra el futbolista Antony (Manchester United) por un presunto delito de violencia doméstica, amenazas y lesiones.

A pesar de que la denuncia se haya puesto hace varios meses, nuevas imágenes mostrarían los supuestos abusos que sufrió la artista por parte del extremo brasileño. Actualmente se encuentra en investigación por parte de las autoridades con tal de determinar lo ocurrido.

El jugador del Manchester United, Antony, está siendo investigado por la justicia de Sao Paulo por violencia doméstica contra su exnovia Gabriela Cavallin.



Uno de los videos de la investigación muestra una lesión que dejó al descubierto los huesos de los dedos de la mujer.

Uno de los videos muestra una lesión en los huesos de los dedos de la mujer y ella indicó una situación de violencia vivida. “Antony cerró la puerta de la casa y no me dejaba salir, y yo tenía el dedo abierto, todo lastimado. Rompió mis cosas, me quitó el pasaporte. Su madre y su padrastro incluso lo atraparon dentro de la cancha de fútbol, tenía una cancha de fútbol dentro de su sala de estar, rodeada por una valla. Él estaba molesto, tratando de salir de la cancha de cualquier manera, tirándome una pelota de fútbol, arrojándome un celular. Dijo que me iba a matar, que se iba a suicidar”.

Según información recolectada por @Mercado_Ingles, en uno de los vídeos que forman parte de la investigación se vería una lesión que dejó al descubierto los huesos de los dedos de Cavallin por la última agresión de Antony.

Pero la violencia que ha sufrido se remonta a mucho tiempo atrás, concretamente al 1 de junio de 2022 cuando estaba embarazada. Tal y como explicó para UOL, el jugador se puso celoso por una publicación en la que aparecía Gabriela en un club nocturno mientras atravesaban una breve separación.

Siempre según su testimonio, Antony, que estaba en la misma discoteca, la metió en su coche, la agredió y la amenazó con arrojarla del vehículo a gran velocidad. La influencer continúa su discurso desvelando unas presuntas amenazas contra ella y contra el bebé que llevaba en su interior: “O me quedaba con él o él, yo y nuestro hijo moriríamos. Le dije que estaba embarazada, que me estaba asustando, que me aceleraba el corazón. Temblaba de miedo”.