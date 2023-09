¿El pueblo lo pide? Este fue el único delantero que hizo historia en Buenos Aires con La Tri

Félix Sánchez Bas dio a conocer la convocatoria para la Tricolor que jugará sus primeros partidos de Eliminatorias al Mundial 2026 el próximo 7 y 12 de septiembre ante Argentina y Uruguay respectivamente. El combinado ecuatoriano no ha tenido fortuna jugando en Buenos Aires, sin embargo hubo una ocasión donde La Tri hizo historia.

La única vez que Ecuador ganó a Argentina en Buenos Aires

El 8 de octubre de 2015, La Tri hizo historia al vencer (2-0), y de manera agónica, a Argentina en Buenos Aires en lo que fue la primera y única vez que Ecuador ganó a la albiceleste. El primer gol llegó a los 81 minutos por medio de un córner aprovechado por Frickson Erazo.

Los hinchas argentinos no terminaban de digerir el primer gol ecuatoriano y la Tricolor nuevamente apretó el acelerador. Pocos minutos después, una magistral corrida de Valencia terminó con una gran definición de Felipe Caicedo, con lo que silenciaron el Monumental de Buenos Aires en una victoria muy recordada por los aficionados ecuatorianos.

Felipe Caicedo, un delantero con un perfil solicitado

En aquel entonces, ‘Felipao’ estaba encendido teniendo características de delantero goleador. En la actualidad no tenemos un 9 de área y muchos piden delanteros con ese perfil como es el caso de Ronnie Carrillo, Leonardo Campana y Jordy Caicedo. Sin embargo, el delantero que usará Félix Sánchez Bas es el goleador histórico de Ecuador, Enner Valencia.

Está clarísimo que Enner Valencia es, hoy por hoy, el mejor delantero con el que cuenta la Tricolor. Su altísimo nivel en la Copa Libertadores con el Inter de Porto Alegre hace ilusionar para lo que serán los partidos ante Argentina y Uruguay y poder repetir aquella victoria importante de 2015.

Sin embargo, en la nómina de Sánchez Bas los otros atacantes son Kevin Rodríguez y Jhojan Julio, ninguno con un perfil de centro delantero por lo que, si se llegase a lesionar Enner, costaría suplirlo.

🔥𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗘𝗦 𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢, 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦🔥



Los convocados por nuestro DT Félix Sánchez Bas para la doble fecha de Eliminatorias donde enfrentaremos a Argentina y Uruguay, presentados por @PilsenerEcuador#HaremosHistoria pic.twitter.com/xxRnvmtfgw — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 1, 2023

El historial entre Ecuador y Argentina

Argentina y Ecuador se enfrentaron por primera vez en Eliminatorias sudamericanas en 1960, en la clasificación rumbo al Mundial de Chile del 62que arrojo un triunfo por 6-3 a favor de a albiceleste, en Guayaquil.

Sumados todos los compromisos disputados en la historia entre ambos seleccionados, Argentina tiene una ventaja de 17 partidos sobre Ecuador en 38 encuentros. Pues los tricolores solamente han ganado en 5 ocasiones, han empatado 11 veces y la albiceleste cuenta con 22 triunfos. Así se dividen las estadísticas entre ambos clubes: