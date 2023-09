¡Algunas novedades! Los convocados de La Tri para enfrentar a Argentina y Uruguay

El combinado Tricolor jugará los primeros partidos de Eliminatorias al Mundial 2026 el próximo 7 y 12 de septiembre ante Argentina y Uruguay respectivamente. Félix Sánchez Bas dio a conocer la convocatoria de jugadores donde figura Kendry Páez, el joven talento del Independiente del Valle.

Entre los nombres, no aparece Piero Hincapié quien no logró recuperarse de la lesión que la sufrió ante Bolivia. Otra de las ausencia es en la delantera donde no está ni Jordy Caicedo, ni Leonardo Campana. Asimismo, no aparece en lista Diego Palacios quien fue anulado de La Tri tars no presentarse a los dos últimos amistosos en USA.

🔥𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗘𝗦 𝗘𝗟 𝗠𝗢𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢, 𝗘𝗦𝗧𝗢𝗦 𝗦𝗢𝗡 𝗟𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦🔥



Los convocados por nuestro DT Félix Sánchez Bas para la doble fecha de Eliminatorias donde enfrentaremos a Argentina y Uruguay, presentados por @PilsenerEcuador#HaremosHistoria pic.twitter.com/xxRnvmtfgw — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) September 1, 2023

Kendry Páez aparece en la lista

El joven jugador de 16 años ya fue tomado en cuenta para los partidos amistosos ante Bolivia y Costa RIca en Estados Unidos, sin embargo no pudo viajar porque no contaba con la visa estadounidense.