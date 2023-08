Liga de Quito viajó a Brasil con el ‘Choclo’ e Ibarra ‘entre algodones’; González está suspendido

Liga de Quito - Sao Paulo AMDEP8436. QUITO (ECUADOR), 24/08/2023.- Jhojan Julio (c) de Liga disputa el balón con Gabriel Neves (d) de Sao Paulo hoy, en un partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Liga de Quito y Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome (Jose Jacome/EFE)

En la mañana de este 29 de agosto de 2023, la delegación de Liga de Quito llegó al sector de Tababela junto a varios periodistas.

El equipo se disponía a tomar el avión para viajar hacia Sao Paulo donde este 31 de agosto a las 17:00 disputará en el estadio Morumbí un cupo a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por el profesor Luis Zubeldía emprendieron un largo viaje. Primero hacían una escala en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia para luego continuar el trayecto hacia la ciudad paulista.

En el conjunto de la U no estará en cancha el joven jugador Sebastián González por acumulación de tarjetas amarillas.

Esta joven figura no tuvo el mejor de los partidos ante el conjunto paulista en la Casa Blanca el 24 de agosto, pero casi siempre es una pieza con ‘factor sorpresa’.

Además de eso, el estratega de Liga de Quito aún tiene incertidumbre alrededor de los jugadores José ‘Choclo’ Quintero y Renato Ibarra.

José viajó a Brasil ‘entre algodones’ por una molestia, mientras Renato, en el duelo de ida de estos cuartos de final ante los brasileños, dejó la cancha también con un problema en una de sus piernas. A Ibarra los brasileños le hicieron varias faltas fuertes sobre el campo de Ponciano.

A pesar de aquello, el profesor Zubeldía llevó a todos sus jugadores hacia Brasil y señala que todos tienen ‘chance’ de jugar porque han estado en proceso de recuperación.

La única baja confirmada será la de Gonzáles. En la mitad de la cancha jugarían ‘Caramelo’ Martínez, Lucas Piovi y Zambrano que son de corte.

🎵 Con Jhojan Julio en el avíon… Directo a Brasil ✈️🇧🇷 🎵 🕺⚪️🔴



💪¡Renato y Choclo activos para dejarlo todo por la clasificación!



¡Sigamos soñando en la quinta! 💫

¡Vamos LIGA! pic.twitter.com/QlMl0cXak4 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) August 29, 2023

“Es un juego muy complejo el que nos espera. Lo que más quiero es volver a marcar para Liga, para que eso nos ayude a seguir avanzando en la Copa. Sabemos lo que representa Sao Paulo, pero también sabemos lo que ahora es Liga para el fútbol del continente y por ello vamos con todas las ganas a Brasil”, señaló el delantero peruano de LDU, Paolo Guerrero.

De su lado, el defensa Richard Mina, quien ha regresado a la banda del equipo de la U, dijo: “En defensa todos somos serios y dejamos todo en la cancha. Sé el error que cometí con mi autogol ante los chilenos hace varios días, pero yo soy un profesional y no me quedo con eso. He pasado la página y voy a seguir luchando. De todas formas, siempre voy a hacer fuerza por el compañero al que le toque jugar en nuestra línea de defensa.

Liga de Quito - Sao Paulo AMDEP8446. QUITO (ECUADOR), 24/08/2023.- Lucas Piovi (i) de Liga disputa el balón con James Rodríguez de Sao Paulo hoy, en un partido de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Liga de Quito y Sao Paulo en el estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito (Ecuador). EFE/ José Jácome (Jose Jacome/EFE)

Posible alineación de Liga de Quito:

Alexander Domínguez en el arco; en la defensa Lionel Quiñónez, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, (José Quintero/Ramírez/Romero); en la línea de volantes Lucas Piovi, ‘Caramelo’ Martínez, Óscar Zambrano, Johan Julio y (Alexander Alvarado/Renato Ibarra); dejando en la punta a Paolo Guerrero.