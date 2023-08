El hincha de Liga de Quito no tiene memoria y ataca a su goleador: Alexander Alvarado

Liga de Quito arrancó bien en la segunda etapa con victoria ante el Deportivo Cuenca, sin embargo cosechó dos empates sin goles ante Aucas y El Nacional por lo que los hinchas han comenzado a criticar a sus atacantes, sobre todo a Alexander Alvarado quien falló dos penales consecutivos ante los “Puros Criollos” y así su equipo no pudo sumar de a tres puntos.

Alexander Alvarado está con la ‘pólvora mojada’ y a raíz de dicho partido ante los militares, el aficionado albo se ha ido en contra del extremo de LDU quien, en entrevista con Mach Deportes, se refirió al tema: “A pesar de todo, sé que no he hecho malos partidos. La gente se quedó con eso de que solo yo haga goles, de que yo me ponga el equipo al hombro. Estoy triste por como se me ha atacado y todo lo que hablan de mí que son mentiras. La gente sabe que doy todo por el equipo”, sentenció.

La gente se ha olvidado rápido de que Alvarado viene siendo el goleador

Alvarado llegó a Liga de Quito proveniente del Orlando City de la MLS y en la temporada 2022/23 hizo 14 goles para la ‘U’, donde 10 tantos fueron en Liga Pro y cuatro en Conmebol Sudamericana.

Actualmente, Alvarado atraviesa una mala racha pero aún así es el vigente goleador de la ‘U’ con nueve tantos en el campeonato ecuatoriano - ante Aucas, Gualaceo, Guayaquil City, Orense SC, Universidad Católica, Técnico Universitario (2) y Libertad (2)- y dos tantos en la Copa Sudamericana -ante Delfín SC y César Vallejo-.

Cabe recalcar que también, Liga de Quito ha comenzado a jugar distinto tras la llegada de Paolo Guerrero lo que, en cierta forma, afecta al desempeño de Alvarado ya que ahora se le busca mucho por arriba al peruano. Ahora bien, más allá de todo, Alvarado ha sido el mejor jugador de la ‘U’ en la temporada y la ausencia de goles ha pasado por otros atacantes como Angulo, Anangonó, Alzugaray, etc.

Alexander espera mostrar toda su capacidad este jueves ante Sao Paulo por la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana.

