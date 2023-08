“Esto no es como empieza, si no como termina”, Enzo Fernández y más jugadores del Chelsea hablan del debut de Moisés Caicedo

Moisés Caicedo hizo su debut con el Chelsea, después de una semana de concretar su traspaso, en lo que es el más caro de la Premier League. El primer partido de ‘Niño Moi’ no fue el que se esperaba y se notó, el nerviosismo y la presión hacia el jugador; sin embargo, pasado los días, el jugador se pronunció y recibió el apoyo de sus compañeros.

“No fue el debut que esperaba, pero estoy muy feliz de mis primeros minutos con este gran club. Seguiremos trabajando duro para poner a este equipo donde se merece. Muchas gracias a los fans que me están apoyando”, mencionó en sus redes sociales Moisés Caicedo que ingresó a los 61 minutos cuando el partido estaba 2-1 en contra del Chelsea.

La reacción de sus compañeros

Varios jugadores de los “Blues” no tardaron en arrimarle el hombro a Moisés Caicedo dándole mensajes de apoyo. “Esto no es como empieza, si no como termina. Vamos con todo hermano. Trabajaremos todos juntos”, le comentó el argentino Enzo Fernández en la publicación del ecuatoriano. De igual manera, el capitán Reece James comentó: “Juntos como uno” y el arquero Robert Sánchez también se hizo eco: “Para adelante todos juntos hermano”. Además le comentaron Christopher Nkunku, Chukwuemeka también respaldaron al Tricolor.

De igual forma, Mauricio Pochettino se refirió al debut dle ecuatoriano: “Fue un impacto muy negativo para el equipo. Él estará decepcionado al igual que todos, porque creo que merecimos más, pero tenemos que seguir adelante, porque él será un aporte para nosotros”, concluyó.

Respaldo a Moisés Caicedo de jugadores del Chelsea

Desde lo táctico, no era el partido para Moisés Caicedo

Moisés Caicedo entró en un contexto muy desfavorable para él, y es que en el segundo tiempo, el Chelsea dejó de ser profundo como el primer tiempo y una de las pruebas de ello fue la baja en el rendimiento del argentino Enzo Fernández, quien erró un penal incluso. Además, el tanto de Michael Antonio a los 53 minutos hizo que la defensa de los ‘Blues’ quede más expuesta.

El equipo estaba volcado al ataque, pero, luciendo impreciso, con un Sterling que perdía muchos balones y un Mudryk que no aprovechó en la definición las oportunidades que tuvo. Este contexto desfavoreció a Moisés Caicedo, que tuvo que contener a un rival que apeló a la velocidad y el contragolpe en un equipo como el Chelsea donde el trabajo más predominante es el que se hace desde lo posicional.

En este caso, es muy distinto a lo que venía haciendo en el Brighton, donde todos viajan juntos a la altura de la pelota, sea defensivamente como ofensivamente, respaldando el trabajo de Caicedo en ese medio sector. Es por eso que Caicedo deberá adaptarse al nuevo juego de su equipo, afinando la transición defensiva y el equilibrio en ataque y defensa porque quedará solo en varias oportunidades.