Así fue el día que ‘Chito’ Vera le ganó al nuevo campeón Sean O’Malley por ‘nocaut’ en 2020

En 2020, el ecuatoriano ‘Chito’ Vera le superó al nuevo campeón del peso gallo de la UFC, Sea O’Malley. En el octágono, el ecuatoriano fue con puños frontales y dominio de codos. El KOT (nocaut técnico) de Marlon Vera terminó con el invicto del norteamericano que hoy se convirtió en el campeón tras derrotar a Sterling.

Aquel día fue una pesadilla para Sean O’Malley, el estadounidense cayó al piso y el manabita se fue encima. Sin embargo, el referee tuvo frenar la ‘masacre’ de ‘Chito’ Vera, ya que O’Malley se lesionó en uno de sus tobillos y no pudo defenderse.

Sin embargo, Sean O’Malley quiere la revancha y, tras noquear a Aljamain Sterling, busca su lucha por el título contra Marlon ‘Chito’ Vera.

¿Cuándo será la pelea?

Como ya lo dijo en una pasada entrevista O’Malley, la lucha se dará en Las Vegas a finalizar este 2023. Por si esto no bastará, se prevé que para ese UFC se tenga una batalla entre Conor McGregor y Michael Chandler.

Es decir, los ojos de las artes marciales mixtas estarán encima del compatriota que por fin tendrá esa oportunidad de vestirse de gloria y poner la bandera tricolor en lo más alto de esta disciplina deportiva.

Sean O'Malley vs Chito Vera El ecuatoriano es el único que ha vencido al estadounidense. (Chris Unger/Zuffa LLC)

Sus declaraciones después de esa pelea

O’Malley se refirió a su derrota y minimizó al ecuatoriano: “Literalmente lo único que me molesta es que perdí de una forma en la que sentí que no perdí, y perdí contra un sujeto que yo siento que no es tan bueno”, dijo el peleador de 25 años en el podcast que conduce junto a su head coach y amigo, Tim Welch, The Timbo and Sugar Show (vía MMA Junkie).

“Recuerdo arrastrar mi pie contra la jaula e incluso en esa situación nunca me sentí en peligro. Estaba como, ‘Ok, no puedo moverme mucho, pero no siento que él (Vera) es una amenaza. Estaba esperando que vaya por un derribo para sorprenderlo con una guillotina. No creo que él me haya dado un solo golpe cuando estaba parado, incluso cuando tenía el pie lastimado”, Finalizó el peleador.