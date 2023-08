¿Se acerca el retiro del Kitu Díaz? El lapidario comentario para sus detractores, hizo referencia a Paolo Guerrero y Pellerano

A sus 37 años, Damián Díaz se ha transformado en un icono dentro de Barcelona SC. El nacionalizado ecuatoriano no solo ha protagonizado importantes goles a nivel nacional e internacional, también ha sido contemplado para vestir la camiseta de la Tricolor en proceso de Eliminatorias.

[ Barcelona e Independiente del Valle cierran el telón de la fecha 3 de Liga Pro ]

Este viernes 18 de agosto, el club torero se medirá a Independiente del Valle por la tercera fecha del campeonato nacional (segunda etapa). De cara al cotejo, el Kitu compartió una conversa en el estadio Monumental donde se refirió a su edad y aporte al Ídolo del Ecuador.

En su intervención señaló que los comentarios que realizan sus detractores terminan por afectar a su familia e hijos. Asimismo, dejó claro que se mantendrá dentro de las canchas y aportando al club en el cumplimiento de sus objetivos.

“Yo tengo mi familia, mis hijos y, a veces, siento que nos puede afectar ello. Yo ya estoy acostumbrado por todas las cosas que se inventan todas las semanas. Si pierde Barcelona: culpa del Kitu; si gana Barcelona: culpa de los demás. Siempre la culpa es mía.

Pero, Liga acaba de contratar un jugador de 39 años: trajeron experiencia. Independiente tiene a Pellerano que tiene 41: es el mejor del mundo; y Kitu tiene 37: un choro, un ladrón.

Estoy acostumbrado, no escucho lo que se habla afuera porque se que me puede influir en contra. Simplemente me entreno a la par de mis compañeros lo mejor posible, trato de ser uno más me toque o no me toque jugar siempre trato de dar lo mejor.

Hoy estoy bien, estoy con la posiblidad de seguir compitiendo. A veces uno escucha cosas afuera. Nosotros como familia estamos unidos, no hay salirse de eso”, finalizó.