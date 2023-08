Lionel Messi enamorado de Miami: “Estoy feliz de la decisión que tomamos”

Lionel Messi ya ha comenzado a demostrar su calidad en el Inter de Miami y sumó su quinta victoria al hilo con presencia del argentino donde se hizo presente en el marcado en todos los juegos. El último compromiso, Messi ayudó al conjunto de Miami a obtener el triunfo (4-1) ante el Philadelphia. El argentino, junto a los ecuatorianos Campana y Arroyo, jugarán la final de la Leagues Cup ante el Nashville.

En entrevista con los medios de comunicación, Lionel Messi habló de su primera final a disputar con el Inter de Miami: “Cuando llegué lo hice con mucha ilusión, humildad, con ganas de seguir obteniendo resultados como lo hice en toda mi carrera deportiva. Es genial que estemos jugando una final para la gente (Leagues Cup). Nos preparamos para esto para competir y lograr este título. Nos veíamos capaces de poder hacerlo. Con la llegada de ‘Tata’ al equipo, estamos felices de haber cumplido el primer objetivo, clasificar a la Concachampions”.

“Poder conseguir nuestro primer título sería hermoso para todos.”



Leo on the growth of this Club and its future potential impact on the league. pic.twitter.com/9L3tYTma45 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

El argentino ratificó que está feliz por su llegada a la MLS y que no se arrepiente de la decisión que tomó: “Vine por muchas cuestiones. Lo pensé mucho. Mi mujer y mis hijos fueron parte de la decisión; la familia en general. Vine a jugar, a seguir disfrutando del fútbol, que es lo que me ha gustado toda la vida. Hoy les puedo decir que estoy feliz de la decisión que tomamos. No solo por lo deportivo, sino por la familia, por cómo se vive el día a día”.

“El recibimiento de la gente fue extraordinario, no solo en Miami, sino en otros lados como Dallas. El trato de la gente fue espectacular. Estoy agradecido del momento que estoy viviendo”, agregó.

“Feliz, disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza.”



Leo Messi talks about enjoying this stage and this experience while living in the US. pic.twitter.com/Z2uphGCAU6 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2023

“No nos hemos terminado de acomodar. Hace mes y medio que estamos en Miami. No tenemos la casa donde vamos a vivir. Me refiero a que no sé dónde nos vamos a quedar definitivamente todavía. Pero como les dije, la gente lo hizo muy fácil y estoy muy agradecido con el recibimiento. Día a día me encuentro en la calle con gente que me da cariño y estoy en una ciudad espectacular. Acá se vive tranquilo. Los nenes, dentro de poco, también empezarán el cole. Nos falta poquito, pero fue más fácil de lo que imaginamos. Ya teníamos esa experiencia de cambiar de casa de Barcelona a París y ahí fue mucho más difícil”, concluyó.