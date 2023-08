Chito Vera podría pelear en diciembre por el título de la UFC, esto debe pasar para la oportunidad de su vida

Una victoria de Marlon ‘Chito’ Vera le daría la oportunidad que ha buscado toda su vida: una lucha por el título de la UFC. El ecuatoriano tiene todo a su favor: un rival fácil en papel y un posible futuro campeón que quiere la revancha.

[ BMF: el título con el que sueña también ganar Chito Vera en la UFC ]

Este sábado 19 de agosto, el ‘Destrozador’ – apodo asignado al ecuatoriano por sus nocauts a excampeones de esta empresa – se enfrentará a Pedro Munhoz en Boston. Por su parte, Sean O’ Malley tiene la dicha de medirse al campeón Aljamain Sterling por el cinturón de la división.

‘Sugar’, considerado por portales deportivos como el nuevo Conor McGregor, anunció en rueda de prensa que le arrebatará el campeonato a Funkmaster y que quiere su revancha con el manabita. El estadounidense se ve frustrado, ya que el compatriota es el único luchador que lo ha vencido en el octágono.

“La revancha tiene que ocurrir. Todo el mundo, incluso ‘Chito’ mismo, sabe que aquello no fue una verdadera victoria. Me preguntaban: ¿Por qué no lo revanchas inmediatamente? Lo haré cuando llegue el momento adecuado”, comentó.

A la par, de coronarse como campeón en el evento UFC 292, inmediatamente pedirá una lucha con el ecuatoriano siempre y cuando Chito salga del escenario con la mano en alto.

“Espero que ‘Chito’ salga victorioso. Una revancha entre nosotros en diciembre en Las Vegas, con el título en juego, Eso suena sumamente atractivo. Me encanta esa idea”, expresó.

De esta manera, Chito podría ser parte de UFC 296 que se planea realizar en diciembre donde otra lucha que está sonando es la de Conor McGregor vs Michael Chandler. Es decir, si todo llega a darse este 19 de agosto el mundo de las artes marciales mixtas no se despegarán del tricolor y su oportunidad de oro.