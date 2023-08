“Va a salir a matar”, la promesa de Chito Vera para su pelea de este 19 de agosto en UFC 292

Marlon “Chito” Vera quiene renacer como el ave fénix este 19 de agosto y tiene en sus manos una oportunidad de volver a estar cada vez más cerca del título de peso gallo. El ecuatoriano se medirá al brasileño Pedro Munhoz en UFC 292 que se realizará en Boston, Estados Unidos.

En una entrevista que mantuvo con Gallimbo Sports, el manabita hizo una promesa que pretende cumplir al momento de subir al octágono. “Yo me pongo metas grandes y no espero nada menos que de salir, darle una paliza y acabarlo... y salir con una bolsa llena para mí. Seguir avanzando y obtener la forma de ganar el cinturón”, acotó.

Asimismo, el compatriota señaló que el papel es una pelea fácil para él. Pero, el ego no será un aspecto que primará en él, más bien la mentalidad se enfocará en dar un espectáculo y demostrar por qué el público disfruta verlo dentro de la jaula.

“Pero al final del día la pelea es peleando, yo no puedo entrar muy confiado, porque ahí es cuando las cosas pasan y cuando te pueden agarrar. Mi mentalidad es estar siempre atento, esperar lo peor para salir con lo mejor”, continuó.

Se recuperó de su pasada pelea

Chito también hizo una evaluación de su última derrota contra Cory Sandhagen. Aceptó que ese día la reacción no estuvo de su lado, “me sentí que staba en otro nivel. A veces te toca una pequeña caída para ver que tanto tienes luchar para lo que quieres”.

¿Por qué va primero en la cartelera?

“El Destrozador”, apodo que se ganó al protagonizar nocaut contra excampeones de la talla de Dominick Cruz y Frankie Edgar, comentó que todo responde a los negocios. Para ‘Chito el arrancar la cartelera estelar será una prueba para captar público y vender más rápido los PPV.

“Yo sé lo que valgo, todo el mundo quiere verme pelear”, enfatizó. “Yo voy a salir a matar, estoy en mi momento. En mi última pelea me quedé un poco corto. Ese día en específico no me sentí bien. Me van a ver renacer en mi próxima pelea”, ratificó sobre su estado de cara a este 19 de agosto.

El ecuatoriano quiere retomar la ruta de la victoria y será parte de la cartelera estelar. Precisamente, este sábado también se pondrá en disputa el cinturón de peso gallo entre Aljamain Sterling y Sean O’Malley.