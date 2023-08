La reacción de la novia de Moisés Caicedo tras su fichaje con el Chelsea

Chelsea anunció el fichaje del ecuatoriano Moisés Caicedo. Tras la noticia, varias estrellas del fútbol nacional e internacional reaccionaron para felicitar al niño Moi por cumplir su sueño de ser parte de los “Blues”, un sueño que lo ha venido trabajando por años.

[ ¡Todos felices! Así se repartirían el dinero de la venta de Moisés Caicedo al Chelsea ]

Entre las reacciones y felicitaciones no podía faltar la de su pareja, Paola Salazar, quien estuvo a su lado en la firma del contrato. En su cuenta de Instagram publicó tres fotografías del momento en el que su amado cierra el contrato de sus sueños y ella está a su lado derecho, mientras a la izquierda está la orgullosa mamá del niño Moi.

Moisés Caicedo junto a su novia y su madre en la firma del contrato con el Chelsea (Instagram Paola Salazar)

Paola Salazar y Moisés Caicedo llevan más de 5 años de relación. Ella ha sido su fiel compañera en las buenas y en las malas. Son pareja desde que Caicedo estaba en las formativas de Independiente del Valle, visualizando este sueño que ahora se ha cristalizado.

En la cuenta de Instagram del niño Moi, el futbolista publicó una foto en el año 2019 en la que escribió. “DIOS BENDIGA NUESTRA RELACIÓN. TE AMO PRINCESA” y así ha sido hasta el momento.

Paola también es de Santo Domingo, en febrero de 2022 ganó el Reinado Nacional del Carnaval de las Américas, además se llevó las bandas del mejor cuerpo y mejor traje típico Nacional.

Paola ahora está en Londres acompañando a Moisés que se ha convertido en toda una promesa del fútbol. La pareja mantiene su relación privada, pero en fechas especiales como el cumpleaños de la santodomingueña han compartido varias imágenes de la celebración con flores, un pastel, una cena y mucho amor.

Al completar su fichaje por el Chelsea, Caicedo dijo: “¡Estoy muy feliz de unirme al Chelsea! Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando Chelsea me llamó, solo sabía que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no veo la hora de comenzar con el equipo”.