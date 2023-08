“No metería a mi familia en Ecuador”, Enner Valencia sobre la delincuencia y la posibilidad de volver a Emelec

Enner Valencia jugará en el fútbol de Brasil después de que el Inter de Porto Alegre anunciara al ecuatoriano mediante sus redes sociales. ‘EnnerGoat’ se fue como una de las leyendas del Fenerbahce. El ecuatoriano ya marcó con la camiseta del Inter en el partido de Copa Libertadores ante el River Plate de Argentina, club al que eliminaron en los octavos de final.

En entrevista con el periodista argentino, Martín Liberman, mediante un extracto de la nota realizada, Valencia opinión del momento de Emelec y de su posible regreso, sin embargo dejó en claro un tema por el que atraviesa Ecuador y que es un obstáculo para volver: “Me encantaría ir a Emelec, por el momento que está pasando y ayudar al equipo que me dio todo. No metería a mi familia en Ecuador y no me metería yo en Ecuador ahora”.

La prensa internacional destacó al ecuatoriano tras su partido ante River Plate

El delantero de la Tricolor anotó su penal durante la tanda, donde mostró su calidad y una frialdad para mandar el balón al fondo de las redes. Tal fue la clase del tiro del ex Fenerbahce que dejó parado a Armani, arquero de River Plate.

Un resumen del partido que realizó Enner Valencia 🇪🇨 ante River Plate en la #Libertadores. Tremendo nivel del ecuatoriano, se inspiró para este compromiso. Por velocidad los volvió locos



El reconocido periodista de Directv Sports, Pablo Giralt, publicó la fotografía del ecuatoriano con un mensaje contundente: “Enner Valencia está a otro nivel. Cuando se enchufa es imparable. El ecuatoriano es jerarquía”, opinó Giralt.

De igual manera lo hizo Martín Liberman quien se refirió al nivel del tricolor y lo comparó con el que tuvo en el Mundial de Qatar 2022, donde hizo tres goles, convirtiéndose en el máximo artillero con 6 tantos. “Enner Valencia está jugando en el mismo nivel que jugó el mundial de Qatar. Imparable”. Así mismo lo hicieron otros periodistas reconocidos como la Morena Beltrán.