Superman bailó samba y eliminó a River, la jugada de Enner Valencia que valió la clasificación

Que no haya marcado un tanto, exceptuando del gol en la tanda de los penales, no significa que Enner Valencia no haya jugado un partidazo. El delantero ecuatoriano sacó su casta en el cotejo de vuelta contra River Plate.

[ ¡Qué clase de Enner Valencia! La prensa internacional se rinde ante el ecuatoriano ]

El Superman tricolor no solo provocó las chances más importantes de gol, sino que dejó claro que su potencial está intacto después de consagrase como goleador en su antiguo club el Fenerbahce.

Un resumen del partido que realizó Enner Valencia 🇪🇨 ante River Plate en la #Libertadores. Tremendo nivel del ecuatoriano, se inspiró para este compromiso. Por velocidad los volvió locos



Además, la ejecución del penal es 🔝🔥pic.twitter.com/T20vswC555 — Andrés Illingworth (@aillingworth96) August 9, 2023

A la par, una de sus jugadas fue clave para trazar la ruta a la clasificación a cuartos de final y dejar fuera al club Millonario. Valencia fue el encargado de lanzar el segundo penal, donde frotó la lampará y dejó plantado al histórico Armani.

El rival de Internacional será el Bolívar, que eliminó este martes en la ciudad brasileña de Curitiba, también en la suerte de los penaltis, al local Athletico Paranaense y se clasificó a los cuartos de final.

En la lotería de los penaltis, Rojas pasó de héroe a villano al fallar el noveno cobro, que le dio la oportunidad al portero Rochet de decretar el definitivo 9-8.

Halagos para el compatriota

Usuarios, al observa la recopilación de las mejores jugadas de Enner por parte de la Copa Libertadores, destacaron que el ecuatoriano tiene una frialdad admirable. “Yo creo que es el mejor penal cobrado de el partido”, añadieron.

A la par, lo tildaron como el Goat ecuatoriano. La calidad del compatriota se ha mantenido desde que protagonizó un Mundial de en sueño donde se transformó en el goleador histórico de la Tri en esta competición, fue clave en la victoria contra Qatar y empate frente a Holanda.