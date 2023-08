¡Pensando en grande! En esto invertirá Independiente del Valle con el dinero de la posible venta de Moisés Caicedo al Chelsea

El Independiente del Valle sigue creciendo y uno de sus proyectos es seguir fortaleciendo sus divisiones inferiores por medio del scouting. En este sentido, Michel Deller confirmó que se está planteando crear un Centro de Alto Rendimiento en Santo Domingo.

En diálogo con Radio La Red, Deller confirmó de la creación del Centro de Alto Rendimiento en Santo Domingo con el nombre de Moisés Caicedo, en honor al ex jugador del IDV y actual elemento del Brighton de Inglaterra. “Si se lo vende a Moisés Caicedo, el porcentaje que le corresponde al Independiente por esta venta, decidimos poner ese dinero en un fideicomiso, y solo podrá ser utilizado para las divisiones inferiores”.

“Queremos invertir ahí, ese dinero es importante, y será utilizado para nuestros chicos. Cuando estuvo por aquí Moisés Caicedo, hablé con él y le comenté esta idea, se puso feliz. Vamos a construir un Centro de Alto Rendimiento en Santo Domingo que llevará el nombre de Moisés Caicedo”, sentenció Deller.

#Jornadas| Arq. Michel Deller, dirigente @IDV_EC: “Vamos a construir un Centro de Alto Rendimiento en Santo Domingo que llevará el nombre de Moisés Caicedo”. — La Red Ecuador (@LaRed_Ecuador) August 8, 2023

Sobre el estadio y su ampliación

El IDV sigue creciendo y busca en un futuro ampliar su estadio, sin embargo aún no es prioridad para la dirigencia: “Ampliaremos el estadio cuando sea necesario. Hemos hablado con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para que se revise el tema del aforo en los estadios. Porque no es necesario cuando no se tiene mucha hinchada”.

“Se debe analizar otros factores: cancha, camerinos, cabinas, baños, facilidades para la hinchada y la prensa. Él ha dicho que lo van a analizar, esperamos que para el 2024 se tome en cuenta estos detalles”, mencionó sobre las actualizaciones con las que cuenta el Estadio Banco Guayaquil con instalaciones modernas. Además finalizó mencionando que la estructura del estadio está creada y pensada para una posible ampliación.