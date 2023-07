¡Ultimatum a la FEF! La Tricolor se despediría del Mundial si vuelve a convocar a Byron Castillo

La Federación de Fútbol de Chile, de Ecuador y de Perú participaron en la audiencia frente al TAS por el caso Byron Castillo, donde se sancionó a la Tricolor. y ya se conoce de una sanción en contra de la Tricolor. Sin embargo, nueva información desde Suiza llega donde se sabría las pruebas que tenía el TAS en contra de la FEF.

Según la información de la abogada ecuatoriana Mariela Díaz Aragón, especialista en Deporte, la sanción se mantiene con los -3 puntos en Eliminatorias y la multa económica establecida. Sin duda, un documento duro para la FEF que sirvió como motivación para sancionar a La Tri y una advertencia en caso de que se reincida en la convocatoria con documentos falsificados.

FInalmente, la Dra. Díaz comentó: “Y así de manera irresponsable y sin cuidar al futbolista, se dijo que bien podía convocárselo y seguir jugando. Uds se formarán su criterio”.

Y esta advertencia, define el futuro del jugador: “El continuar registrando el jugador con documentos falsificados constituye reincidencia, lo cual tendrá consecuencias significativas, severas e intensificadas, que pueden incluir la exclusión de una competición. pic.twitter.com/Xjh2qcB305 — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) July 26, 2023

Las pruebas a las que habría tenido acceso el TAS

En una publicación extensa, la Dra. Díaz, informa de todas las pruebas a las que habría tenido acceso el TAS sobre el caso Byron Castillo, después de conocer la información del abogado especialista en Derecho Deportivo, Marcelo Bee Sellares sobre el comunicado del Tribunal Federal Suizo.

1. Hacen un recuento de toda la actividad futbolística del jugador que empieza en el Club Norteamérica el 8 de Mayo del 2012. Hablan de su estancia por BSC y luego su destino final actual en México.

2. Mencionan el acuerdo suscrito entre la FEF y el Registro Civil para detectar fraudes en los registros públicos, el 19 de mayo del 2015.

3. Hablan de la decisión de Emelec de no continuar con la contratación del jugador por no pasar los filtros contractuales del club, lo cual fue comunicado a través de un escrito publicado en la prensa.

4. EL TAS tuvo en su poder el Informe Jurídico 1252 emitido por el Registro Civil, en ese informe se hablan de inconsistencias en el acta de registro de nacimiento del ciudadano mencionado, en ese mismo informe, se encuentra una declaración del jugador, y un acta de nacimiento remitida por el registro civil de Colombia.

5. Que la FEF removió al jugador y a otro más del equipo de la Sub 20 que iba a participar en el campeonato sudamericano, por demostrar irregularidades en sus papeles de identidad.

Byron Castillo, de la selección de Ecuador, disputa un balón por alto con Shogo Taniguchi, de Japón, en un partido amistoso disputado el martes 27 de septiembre de 2022, en Düsseldorf, Alemania (AP Foto/Martin Meissner) AP (Martin Meissner/AP)

6. El TAS hace el recuento de la sanción recibida por el Club Norteamérica por parte de la FEF, por diversas irregularidades en casos de falsificación los cuales fueron comunicado por parte del Coronel Jaime Jara.

7. Que en diciembre del 2018 se llega a la conclusión por parte del REGISTRO CIVIL que la partida de nacimiento del jugador había sido falsificada, y por tal razón no se le debía emitir cédula.

8. En el informe del Coronel Jaime Jara, nombrado por la FEF, se determinan las irregularidades antes mencionadas, y esto está en poder del TAS.

9. La FEF en sus investigaciones, llamó 3 veces al jugador para que se presente, pero en ninguna acudió a rendir su versión. Se suspendió temporalmente al jugador, pero la causa nunca se resolvió, sino por pedido de su abogado, fue declarada PRESCRITA la acción, y asi se archivó.

10. El TAS menciona en su fallo, la resolución de HABEAS DATA, que impone al Registro Civil emitir cedula al ciudadano mencionado mientras no exista una sentencia que avale la supuesta falsificación mencionada.

11. Así también menciona las declaraciones de Carlos Manzur (ex vicepresidente de la FEF), donde menciona que convocarlo a Byron sería tener un riesgo para la selección, y que él no lo correría.

12. Existe un audio del año 2022, donde el jugador admite datos concretos respecto de todo lo denunciado.

13. Hablan de la famosa ACTA DE NACIMIENTO COLOMBIANA y certificado de bautismo.

Tengo en mi poder la motivación del fallo emitido por el TAS en el caso de BYRON CASTILLO. Hasta ahora solo se había conocido el COMUNICADO DE PRENSA en el cual se resumió la resolución en los siguientes puntos -foto-. Qué se analizó, y cuales documentos o versiones tuvo acceso… — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) July 26, 2023

Lo que dice el TAS

“El uso de documentos falsificados no puede ser tomado a la ligera ya que comprende una seria amenaza a la integridad de las competiciones y a la confianza del público en el fútbol. En la perspectiva del Panel (el TAS), dejaría un peligroso precedente imponer una sanción muy suave (como por ejemplo, una mera multa)”, se manifiesta en el documento oficial sobre la motivación que tuvo el TAS para sancionar a la Selección Ecuatoriana por la alineación de Byron Castillo en las Eliminatorias a ‘Qatar 2022′.

“O como lo había decidido la FIFA, no imponer sanción alguna porque simplemente los varios organismos estatales del Ecuador no han detectado hasta ahora una falsificación en los documentos del jugador. No imponer ninguna sanción, sin lugar a dudas, abriría las puertas a futuros abusos de otras federaciones nacionales. La necesidad de una sanción también deriva de la importancia financiera y deportiva que significa clasificar a la Copa del Mundo, y por consecuencia, la tentación que una federación miembro tendría en eludir las reglas para incrementar sus chances de clasificar a tal competición”, se remarca.

Ayer en De Fútbol se habla así, di una breve opinión sobre lo resuelto por el Tribunal Suizo en tema de B. Castillo. pic.twitter.com/cv56RurGLM — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) July 26, 2023

¿Cuál fue la sanción a La Tri?

La sanción que tuvoa Tri por el caso Byron Castillo fue de 100.000 francos suizos ($101.543,50), además de que iniciará con -3 puntos en las próximas Eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

Además, Ecuador deberá pagar 10.000 francos suizos ($10.154.35) a la Federación de Chile y Perú por los gastos incurridos en el desarrollo de todo el caso.