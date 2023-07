¡Otro problema más! El Emelec no podrá inscribir a nuevos jugadores

El Emelec se prepara para disputar los octavos de final de la Conmebol Sudamericana ante Defensa y Justicia de Argentina, para lo cual buscaba reforzar su plantilla. Sin embargo, el conjunto ‘eléctrico’ no podría inscribir a sus jugadores debido a un nuevo inconveniente en la “Era Pileggi”.

El cuadro del ‘Bombillo’ debe resolver de manera urgente una deuda con el Orense SC debido a derechos formativos de Tommy Chamba, por lo que le habrían puesto una sanción y lo imposibilita en la inscripción de nuevos jugadores, aunque se prevé que ambos clubes dialoguen en la semana.

MALAS NOTICIAS PARA EL BOMBILLO



A la lesión de Miller Bolaños y Alejandro Cabeza, se suma una nueva mala noticia para el #CSE.



A la lesión de Miller Bolaños y Alejandro Cabeza, se suma una nueva mala noticia para el Emelec. Emelec NO podrá inscribir a nuevos jugadores debido a una sanción interpuesta tras no cancelar a Orense SC los derechos formativos de Tommy Chamba.

No es la primera vez que tienen problemas con deudas

Meses atrás, la periodista guayaquileña, Gabriela Moreira, dio detalles sobre una demanda que llegó a Emelec de parte de Dixon Arroyo, quien decidió no entrenar junto a otros compañeros, por lo que la directiva le comunicó a Miguel Rondelli, entrenador en ese entonces, que no lo tomará en cuenta. La decisión de no entrenar fue notificada al presidente.

En aquel entonces, se reveló que no se habrían cumplido dos meses de sueldo, lo que generó la molestia de jugadores quienes tuvieron otros problemas como los premios acordados por clasificarse a la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana 2023.

🚨 JUGADORES DE EMELEC NO ENTRENARON

Detalles

Llegó una demanda a Emelec por parte de un jugador que le deben desde el año pasado (no es el único) a esto la directiva le comunicó a Rondelli que no lo tomará en cuenta los jugadores prefirieron darle el respaldo a su compañero

Se aproximan los ‘octavos’ de la Sudamericana

El conjunto eléctrico eliminó a Sporting Cristal en los ‘Play Offs’ de la Sudamericana por lo que se jugará la clasificación de los octavos de final ante Defensa y Justicia. El primer partido se disputará en el Estadio Capwell este miércoles 1 de agosto a las 19h00.

Por su parte, la revancha se lo hará en Argentina el martes 8 de agosto a las 19h00 en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Buenos Aires.