Luchador ecuatoriano se lesiona entrando al ring antes de su gran pelea

“Pocas veces se ha visto esto”, dijo uno de los relatores cuando vio al ecuatoriano Miguel Grijalva en el suelo con dolor. El luchador ingresó al cuadrilátero dando saltos y haciendo malabares, en uno de los movimientos, se torció la rodilla lo que hizo que se lesionará y abandone la pelea antes de iniciar.

Su rival, el peruano Martín Mollinedo, fue declarado ganador por el presidente de la Fusion Fighting Championship (FFC), Jackson Mora.

INSÓLITO 😱



Miguel Grijalva 🇪🇨 había entrado con saltitos y malabares, pero se torció la rodilla y se retiró antes de la gran pelea. pic.twitter.com/FXT0m4fdao — El Gráfico (@elgraficoweb) July 21, 2023

“Miguel Grijalva es un peleador de buen nivel, que viene ganando en muchos países, la verdad que yo estoy más sorprendido que todo el público. Quiero anunciar que Martín (Mollinedo) va a pelear por el cinturón en la próxima edición porque es lo que corresponde. Ustedes han visto lo que ha pasado ahora”, expresó el presidente de la FFC.

En las imágenes se ve al ecuatoriano en el piso y su equipo va a socorrerlo. El luchador incluso lloró por la frustración del momento.

Grijalva fue campeón en Argentina y llegaba con emoción para su pelea, pero no imaginó salir en brazos del ring y sin enfrentarse a su contrincante.

“Primera vez que veo esto. Me quedo con las ganas de pelear, me preparé muy fuerte, entrené con anticipación, me dediqué a mi cuerpo para poder ganar esta pelea”, declaró su Mollinedo.