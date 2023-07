Jefferson Montero ofrece recompensa para encontrar su celular, ¿dónde se extravió?

El ex seleccionado de la Tricolor y actual jugador de Sociedad Deportiva Aucas, Jefferson Montero, anunció mediante sus redes sociales que se le extravió su celular por lo que ofrece una recompensa a la persona que devuelva su dispositivo móvil.

En su cuenta de Twitter, Jefferson Montero dio detalles sobre su celular que se le perdió en el Lago San Pablo, ubicado en Otavalo en la provincia de Imbabura. La marca de su dispositivo es Samsung y aclara que en la foto de portada están los padres de “La Turbina”.

Mi teléfono Samsung modelo se me extravió ayer en el lago San Pablo. Por favor ofrezco recompensa para que me lo devuelvan! En la foto de inicio tengo a mis padres. — Jefferson Montero (@JeffMONTERO23) July 18, 2023

Actualmente, Jefferson Montero milita en el Aucas después de su paso por el 9 de Octubre que descendió a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Con 33 años tuvo una gran trayectoria donde jugó en Independiente del Valle, Dorados, Villarreal, Levante, Real Betis, Morelia, Swansea City, Getafe, Emelec, West Bromwich, Birmingham, Querétaro, 9 de Octubre.

Montero jugó y destacó en la Premier League

Meses atrás, Jefferson Montero dialogó en entrevista del programa Debate Fútbol de Directv Sports donde contó su conversación con Arsene Wenger, aunque no le entendió del todo bien.

“Yo no hablaba bien inglés en ese momento y el asistente de mi equipo (Swansea City) me dice Arsene Wenger quiere hablar contigo y estuvimos hablando con un traductor, yo estaba súper nervioso porque el vino directamente a para hablar conmigo, hasta ahora me pongo nervioso”, contó sobre el interés de los “Gunners” para hacerse de los servicios del ecuatoriano.

El día que Jefferson Montero habló con Arsene Wenger y estuvo muy cerca de llegar al Arsenal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ pic.twitter.com/xOOgSvjgpa — José Carlos Crespo (@josecarloscresp) July 13, 2022

“La transferencia no se dio pero el interés estuvo ahí, eso lo manejó la gente que trabajaba conmigo en ese momento”, finalizó Jefferson Montero con respecto a la razón por la que no sé concretó su ida a Arsenal.

El Arsenal de 2014 contaba con estrellas mundiales como: Wojciech Szczęsny, Laurent Koscielny, Per Mertesacker, Mikel Arteta, Mesut Özil, Aaron Ramsey, Tomáš Rosický, Santi Cazorla, Jack Wilshere, Olivier Giroud, Alexis Sánchez, Theo Walcott, entre otros.