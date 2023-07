¡Barcelona SC a punto de vender a una de sus ‘joyas’! El valor que piden por Allen Obando al City Group

Allen Obando festeja su gol con Ecuador ante Chile Quito 14 de abril del 2023. Conmebol sub 17 encuentro entre Chile vs Ecuador en el estadio Olímpico Atahualpa API / DANIEL MOLINEROS (Daniel Molineros)

Barcelona SC tiene entre sus filas en formativas a un futuro goleador, se trata de Allen Obando, quien a raíz del Sudamericano Sub 17 ha despertado el interés de algunos equipos en el exterior y uno de los más interesados es el City Group.

El directivo del Barcelona SC, Antonio Álvarez, afirmó que para él Allen Obando no cuesta menos de USD 7 millones y ese valor buscan que el City Group pague por una de sus ‘joyas’. “Para mí, Obando no cuesta menos de siete millones de dólares, y un porcentaje… no el cien por ciento. Es real lo del City Group”, expresó previo al viaje a Argentina del conjunto amarillo para su partido de Copa Sudamericana ante Estudiantes.

▶️| Respecto al pase de Allen Obando el interés de #CityGroup, Antonio Álvarez contestó que el jugador no cuesta menos de $7 millones.



- Resaltó las condiciones de Bruno Caicedo: "Lo ven jugar y dirán que será el próximo Garrincha"#BarcelonaSC#LaMarcaDeportiva pic.twitter.com/LCjJTK0Xwi — Radio Sucre 700 AM (@radio_sucre700) July 16, 2023

El perfil de Allen Obando

Con 17 años de edad, Allen Obando ya cuenta con un debut en el equipo principal de Barcelona SC. El atacante lo hizo en la era de Jorge Célico donde disputó dos partidos con la camiseta torera siendo parte de la goleada 4-1 ante Mushuc Runa y del empate 0-0 ante Universidad Católica.

Sin embargo, fue una de las figuras de Ecuador en el Sudamericano Sub-17 que se desarrolló en el país. Bajo la dirección de Diego Martínez, Obando anotó 3 goles en ocho partidos disputados. Los goles fueron en contra de Colombia (2), en Guayaquil, y ante Chile, en Quito.

#Deportes | #KendryPaez 👏💯🔥es tendencia por la jugada de crack que hizo para el gol de Obando en el Ecuador 🇪🇨 vs Chile 🇨🇱



Al final la #TRI ganó 3x0. pic.twitter.com/9oicAibkR4 — Jorge Pacheco E. 🇪🇨 (@jpachecoe) April 15, 2023

Barcelona SC se juega la clasificación en Argentina

Barcelona SC superó 2-1 a Estudiantes de Argentina en el partido de ida de los ‘play-offs’ clasificatorios a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo se disputó en el Monumental de Guayaquil con arbitraje de Gustavo Tejera y se espera al compromiso de vuelta donde ambos clubes definirán quién continúa y quién se elimina. La vuelta se jugará este martes 18 de julio en Argentina, territorio donde ya se encuentra la plantilla amarilla.