¿Vallecilla ‘tramitadora’? Directivo de Liga Pro no pudo sacar unos papeles y la presidenta de El Nacional le dio solución

Mediante las redes sociales, Miguel Ángel Loor, presidente de Liga Pro, denunció en contra del Registro Civil de Guayaquil una situación que le impidió sacar pasaportes para su familia. Sin embargo, apareció una salvadora, la presidenta de El Nacional, Lucía Vallecilla, que le ofreció una solución.

Ante la publicación de Loor, Vallecilla le comentó para ayudarle en una especie de “tramitadora”: “Mi querido presidente, Miguel Ángel Loor, hablé conmigo y será atendido inmediatamente”. Esta publicación provocó la reacción de varias personas, entre ellas la de la abogada especializada en deporte, Mariela Díaz Aragón quien le puso “Ahora Lucía Vallecilla es tramitadora. “Hable conmigo” dice. Ni el Registro Civil se atrevió a tanto”.

Ahora Lucia Vallecilla, es tramitadora. “Hable conmigo” dice. Ni el Registro Civil se atrevió a tanto. https://t.co/PCGeuKnDPd — Mariela Díaz Aragón (@la_abogada_) July 12, 2023

¿Qué problema tuvo Miguel Ángel Loor?

En su cuenta de Twitter, Miguel Ángel Loor contó cómo fueron los sucesos: “Hace un par de meses decidí emprender la travesía de sacar pasaportes nuevos con mi familia. Había citas para fechas muy lejanas. Luego de varias semanas de intentar logré citas para 2 semanas después, me alegré como que había conseguido la lotería”, dijo en primera instancia.

“El día tan esperado llegó (hoy). Vine con mi familia a sacar mi pasaporte. Cuando me tocó me dice la señorita que me atiendió que 2 de mis citas no están vinculadas con el sistema (todos estaban pagados y con cita agendada para el mismo día). Al no estar vinculadas en el sistema (por error del propio sistema de ellos) la respuesta es que debo venir otro día, preferible en AGOSTO! ¡Un mes después!”, agregó sobre la respuesta que tuvo de los empleados del Registro Civil de Guayaquil.

Al final, Miguel Ángel Loor no pudo hacer nada y deberá volver para obtener sus pasaportes debido a que cuenta que varios funcionarios intentaron ayudarlo sin éxito. ¿Será que Lucía Vallecilla puede ayudarle a Miguel Ángel Loor para que pueda obtener sus pasaportes?