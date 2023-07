Diego Martínez, un amante del fútbol formativo que cumplirá su sueño de dirigir en el Mundial Sub-17 con la Tricolor

Diego Martínez, entrenador de la Selección Sub 17 Foto: Metro Ecuador

El estratega de la Selección de Ecuador Sub 17, Diego Martínez, en exclusiva con Diario Metro, habló sobre algunos temas relacionados a su formación y algunos aspectos que le dejó el Sudamericano Sub-17 y la preparación para el Mundial de la categoría a jugarse en Indonesia del 10 de noviembre al 2 de diciembre.

Sus amor es el fútbol formativo

Diego Martínez, quiteño de 35 años de edad, es un apasionado por el fútbol formativo donde desarrolla talentos y descubre a futuras promesas del Ecuador. Este desafío, al cual lo toma con responsabilidad y mucho amor, nació en 2013 cuando entrenó a chicas de 10 años del Colegio Americano, de donde es exalumno. Martínez es periodista de formación universitaria.

Sin embargo, estudió dirección técnica en la Asociación de Fútbol Argentino y después se especializó en el Máster en dirección de fútbol en la Universidad Europea de Madrid en España y en la Universidad de Leipzig en Alemania. Ya en el Ecuador, tuvo recorrido de fútbol formativo en clubes como Liga de Quito e Independiente del Valle.

El entrenador se mostró feliz cuando se habló del fútbol formativo y de su paso por el mismo: “Estoy muy contento en la formación. Llevo casi 10 años en el fútbol formativo. Es mi lugar, mi espacio, me especialicé en esto y me veo muchísimos años más. Creo que es el lugar que te permite tener cambios y trabajar por un futuro mejor”.

El Mundial Sub 17, el mayor desafío en su carrera

Martínez llegó a la Selección Sub-17 tras la salida de Patricio Urrutia, donde la Federación Ecuatoriana de Fútbol le ofreció el cargo de director técnico con Augusto Poroso como asistente técnico; Ángel Fernández como asistente técnico 2 y Cristian Mora como entrenador de arqueros. Todos ellos triunfaron en el Sudamericano de la categoría realizado en el país donde consiguió la clasificación al Mundial de Indonesia que será su mayor desafío a nivel profesional.

“Sin duda, jugar un Mundial creo que es el espacio o el lugar más lindo para poder competir. Lo estamos viviendo con muchísima alegría, con muchísimo compromiso. Sin duda será el reto más lindo e importante de mi carrera como entrenador”, dijo Diego Martínez quien se quedó con las ganas de ser campeón del Sudamericano realizado en el país.

“Creo que el Sudamericano nos dejó muchísimas cosas buenas. Creo que la espinita de no ser campeones no se va a ir nunca, todavía nos duele, nos pesa. Pero en el análisis más profundo podemos ver que los chicos dieron pasos para crecer. Esto nos hace pensar que en el Mundial vamos a ser competitivos. Nos demostramos que nuestro fútbol formativo compite en lo más alto de Sudamérica, y ahora queremos probarnos y exigirnos que podemos competir en un mundial”, agregó.

Sobre el primer contacto con Félix Sánchez Bas y su cuerpo técnico

En el presente año, la Federación Ecuatoriana de Fútbol contrató a Félix Sánchez Bas como reemplazo de Gustavo Alfaro, y desde allí, Martínez señala que sintió el apoyo del nuevo estratega para las divisiones formativas. “Desde el primer el primer día de la llegada de Félix (Sánchez Bas) y de su cuerpo técnico hemos encontrado muchísima apertura. Ellos llegaron previo al Sudamericano y nos apoyaron, fueron a la mayoría de partidos. Es un cuerpo técnico de muy buen nivel”.

Al referirse al modelo de juego que usa Sánchez Bas con la Tricolor absoluta, y lo que se quiere para los equipos formativos comentó: “El modelo es independiente, no hemos tenido nada específico con respecto al esquema táctico. En un futuro cercano entiendo el equipo de primera nos bajará una línea de ciertos temas metodológicos. El sistema me parece que quedará un poco más abierto”, agregó.

Sobre su percepción del desarrollo en el fútbol ecuatoriano y el buen momento que vive en sus diferentes categoría señaló: “El momento que hablamos que Ecuador está para competir, hablamos de competir en esa forma -desde la posesión del balón y dominio en campo rival-. Por los jugadores que tenemos, hemos dado un salto o un cambio de estilo para competir”.

Para Diego Martínez, Ecuador está entre los tres o cuatro primeros de Sudamérica y todo se debe a la buena formación de los clubes: “Estamos ahí junto con Brasil, Argentina y Uruguay. Creo que talento ha habido siempre, los clubes son los que han dado estos pasos en ver la formación de otra manera. No son muchos los clubes que lo hacen pero aquellos que sí, de una manera tan buena que termina repercutiendo en las selecciones formativas”.

Una de las cosas que se nota en la actualidad es que en Ecuador y en el mundo, se carece de goleadores y de delanteros, ante esto, Diego Martínez se refirió: “Antes pasaba lo contrario, sufríamos más con centrales. Es algo que lo conversamos mucho con Miguel (Bravo) y con la directiva. Hoy somos muy fuertes formando centrales, no está costando tener delanteros. Antes teníamos más laterales, hoy nos está costando. Es algo generacional. Depende mucho de los saltos que den en su formación, pero también en los espacios que les dan los clubes”.

Sobre sus mentores en la dirección técnica

Diego Martínez inició hace aproximadamente 10 años en el fútbol formativo, donde ha aprendido de ex figuras del fútbol ecuatoriano que ahora dirigen en divisiones inferiores: “Tuve el privilegio de estar en clubes formativos- en Liga de Quito y en Independiente del Valle- donde este estilo de juego (posesión) es común. Tuve un entrenador, Hans Ortega, del que luego fui asistente y ahí me atrajo mucho hacerlo de esta forma. Creo que mis compañeros de formativas me han ayudado a desarrollar esas herramientas. Un entrenador que admiro mucho es Manuel Pellegrini”.

Sobre Kendry Páez y su fichaje por el Chelsea

Cabe recordar que Diego Martínez lo dirigió en inferiores de Independiente del Valle a Kendry Páez donde parte de su crecimiento y formación lo hizo bajo la guía del quiteño: “Contento por él, por el fútbol ecuatoriano. Por tener un jugador que pueda dar un paso tan grande a su corta edad y de haber podido crecer con él. Kendry (Páez) es un chico inteligente, tiene los pies sobre la tierra. Contento porque se va al Chelsea pero muy feliz por lo que vive en el Independiente del Valle, estaremos para apoyarle”.

Al finalizar, decidió dejar palabras de agradecimiento a la gente durante el Sudamericano Sub-17 donde la Tricolor quedó en segundo lugar, por primera vez en su historia. “A la gente agradecerle, tenemos una gratitud y un cariño enorme por todo lo que fue el Sudamericano, tanto en Quito y en Guayaquil. Por que pese a no conseguir el título nos valoraron el esfuerzo. Decirles que nos sigan apoyando, que en el fútbol formativo se premia el proceso y allí esperamos darles títulos en todas las categorías”, concluyó.