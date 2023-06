Barcelona y Emelec ya conocen a sus rivales para los ‘play offs’ de la Copa Sudamericana

Emelec y Barcelona SC buscan destacar en torneos internacionales y ambos han logrado clasificar a los “Play-Offs” de la Copa Sudamericana donde ya conocen a sus rivales de turno. Ambos jugarán dos partidos - uno de local y otra de visitante - para acceder a los octavos de final del certamen.

Barcelona SC deberá definir su continuidad ante Estudiantes de Argentina, mientras que el Club Sport Emelec lo hará ante Sporting Cristal de Perú. Cabe recordar que, Liga de Quito, se clasificó directamente a los octavos de final de la Sudamericana al colocarse primero de su grupo. Mientras tanto, de los ecuatorianos, Aucas se eliminó de la Copa Libertadores donde el Independiente del Valle es el único representante ecuatoriano con vida.

🙌 ¡Los partidos del Playoff de la CONMEBOL #Sudamericana!



🔜 Serán cruces de ida y vuelta por un lugar en los Octavos de Final.#LaGranConquista pic.twitter.com/CAYYrONlot — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 30, 2023

Barcelona busca un premio consuelo

El cuadro torero no pudo clasificarse en la Copa Libertadores donde Palmeiras entró primero con 15 puntos y Bolívar con 12. Barcelona y Cerro Porteño ocuparon el tercero y cuarto puesto respectivamente donde el cuadro ecuatoriano tenía mejor gol diferencia. Por ello, jugará los ‘Plays Offs’ de la Sudamericana y para continuar debe derrotar a Estudiantes de Argentina.

Barcelona aún cuenta con Segundo Alejandro Castillo como el entrenador interino tras la salida de Fabián Bustos y sería el estratega a dirigir el inicio de la segunda etapa de Liga Pro y el partido ante Estudiantes.

Emelec se mantiene con vida

Por su parte, el Club Sport Emelec logró vencer 2-1 a Danubio con lo que ocupó el segundo lugar del Grupo B lo que le permite jugar los ‘Plays Offs’ ante Sporting Cristal para saber qué equipo continúa. En este grupo el Guaraní fue líder con 11 puntos, Emelec le sigue con 9 y Danubio y Huracán se eliminaron.

El conjunto de Hernán Torres ha mejorado tras la salida de Miguel Rondelli y buscará seguir en esa alza para ser protagonista en la segunda etapa de Liga Pro y para enfrentar a Sporting Cristal.