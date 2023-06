El 01 de julio arranca el primer gran reto de Richard Carapaz, su equipo ratifica la confianza en la Locomotora

La fecha mas importante del ciclismo mundial está a la vuelta de la esquina. El próximo 01 de julio empezará el Tour de Francia, donde el ecuatoriano Richard Carapaz buscará conquistar el maillot amarillo representando al EF Education EasyPost.

‘Richie’ no llega con el mejor inicio de temporada, aunque el team estadounidense tiene total confianza en las cualidades del tricolor. Aunque la prensa colombiana apunta a Rigoberto Urán como el capitán para esta carrera, el liderato de la ‘Locomotora’ es más que un veredicto.

Richard Carapaz tiene su primer gran reto este 2023 (Dario Belingheri/Getty Images)

“Las cosas están bien, los corredores están sanos y la forma de todos está mejorando”, comentó el director deportivo del EF, Nate Wilson en la ultima victoria del carchense.

Aunque Carapaz llega a la Grande Bucle vistiendo el jersey de campeón nacional, su desempeño contra sus principales rivales no ha sido lo esperado. El estado médico del oriundo del Carmelo ha sido el principal impedimento para ver “quemar” el leño rojo en sus pretemporada en Europa.

Richard Carapaz tiene su primer gran reto este 2023 (Dario Belingheri/Getty Images)

El mayor objetivo

Richie se ha consagrado como campeón del Giro de Italia (2019) y campeón Olímpico (2021), su gran meta es hacerse con la Vuelta a España y el Tour de Francia, es decir: completar las tres grandes; ha conseguido ser podio en las máximas del ciclismo.

Desde su salida de INEOS, posterior llegada a EF Education EasyPost, el ecuatoriano dejó claro que su objetivo es pelear el Tour. Al convertirse en la nueva cara del equipo norteamericano, la gente del EF tiene todas sus esperanzas en hacer historia conjuntamente con ‘Rocky’ Carapaz.

Richard Carapaz tiene su primer gran reto este 2023 (Dario Belingheri/Getty Images)

“Todavía hay cosas que no he logrado. Me gustaría intentar ganar otra gran vuelta. Un objetivo de vida siempre ha sido ganar el Tour de Francia. Es algo por lo que lucharé. Sé que es posible. Sé cuál es mi potencial y lo que puedo hacer, lo que puedo lograr, y estoy luchando por este sueño. Todos los días me levanto con este sueño que tengo que intentar. Cuando comencé a montar, conocíamos las grandes giras. Eventualmente pensé que podía ganar el Giro de Italia y lo hice y ahora estoy pensando en el Tour de Francia”, declaró a inicios de este 2023.