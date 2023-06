¡Hay preocupación en la Tricolor! Las dudas de Ecuador después del amistoso ante Bolivia

La Selección de Ecuador venció por la mínima diferencia (1-0) a Bolivia en el estadio de New Jersey, en Estados Unidos lleno de hinchas ecuatorianos. Tras un primer tiempo sin goles, Enner Valencia entró en el segundo tiempo y anotó el único gol del encuentro a los 68′. Sin embargo, quedan algunas preocupaciones que se espera Félix Sánchez Bas pueda corregir.

Enner dependientes

Es la primera gran preocupación de Ecuador y es que Enner Valencia es el goleador de la Tricolor, pero con 33 años, ya se debería ir buscando una alternativa que garantice goles. Ante Bolivia jugó Leonardo Campana, el delantero del Inter de Miami no lo hizo mal, estuvo activo en lo colectivo y tuvo oportunidades de marcar; sin embargo, el gol le fue esquivo y se espera que siga teniendo minutos para que retome la confianza vistiendo la Tricolor, ya que en su club marca varios goles. Sin embargo, aún no es garantía, mismo caso de Kevin Rodríguez, Michael Estrada, Djorkaeff Reasco, etc. Hasta ahora, ninguno como Enner.

La lesión de Piero Hincapié

Durante el partido ante Bolivia, Piero Hincapié se estiró para controlar un balón en campo contrario y segundos después se tiró al piso con visibles molestias en su pie derecho. El ecuatoriano y jugador del Bayer Leverkusen fue atendido y retirado en camilla, mientras se tapaba el rostro como señal clara de impotencia, dolor y tristeza.

La FEF no se ha pronunciado de la lesión; sin embargo, desde El Canal del Fútbol, con Óscar Portilla, se adelantó que no habría fractura, pero sí una fisura del quinto metatarsiano, por lo que estaría entre dos y tres meses fuera de las canchas. Es decir, si lograría recuperarse con lo justo para el inicio de Eliminatorias ante Argentina y Uruguay, pero llegaría sin ritmo. Piero Hincapié es clave en la defensa Tricolor.

El estilo de juego y la falta de un creativo

La nueva estructura táctica que emplea Félix Sánchez Bas en ofensiva (P-3-5-2) le está funcionando, la presión alta y la velocidad son dos armas claras de Ecuador; sin embargo, aún quedan cosas por ajustar. En el cotejo ante Bolivia, La Tri está jugó con tres zagueros centrales (Torres-Pacho-Hincapié), dos laterales muy abiertos (Hurtado-Estupiñán) y que son dueños de los carriles laterales, tres volantes centrales (Gruezo-Caicedo-Franco), un atacante libre (Plata) y un punta (Campana).

Lo positivo y que va rindiendo frutos es la presión y la posesión del balón, esta estructura ha sido utilizada ante Australia y ante Bolivia, sumando dos victorias. Sin embargo, cuando se habla de posesión de balón, y Ecuador se topa con una defensa bien organizada, se le complica encontrar espacios. Dicha posesión es muy horizontal y carece de profundidad, haciendo del ataque de La Tri muy predecible. Ecuador ataca bien ambos carriles laterales, pero el carril central no, teme a la pérdida de balón en campo contrario debido a una posible contra.

En este sentido, hace falta un jugador con vocación más creativa para ese medio campo que, destaca mucho en lo defensivo y en la presión. Alguien que rompa defensas organizadas y con muchos hombres mediante pases filtrados en el carril del centro.

Ecuador disputará su segundo amistoso en Estados Unidos este día martes ante el combinado de Costa Rica, partido a disputarse a las 21h00 y que será el último amistoso previo al inicio de Eliminatorias de septiembre, donde la Tricolor jugará ante Argentina y Uruguay.