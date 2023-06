Croacia de Modric tumba al anfitrión Holanda y es finalista de la Liga de Naciones de Europa

🇭🇷Croacia con Zlatko Dalic ha jugado 7 prórrogas, solo perdió 1:

✅ vs Dinamarca 2018

✅ vs Rusia 2018

✅ vs Inglaterra 2018

❌ vs España 2021

✅ vs Japón 2022

✅ vs Brasil 2022

✅ vs Países Bajos 2023 pic.twitter.com/cqRhYO92Sf