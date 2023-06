¡Cargo piedras y fue tentado por las drogas! El jugador que brilla en Liga Pro y que Barcelona SC le dio la espalda

En el fútbol ecuatoriano han existido varias historias interesantes de jugadores que tuvieron un inicio complicado en el deporte, sin embargo llegaron a base de perseverancia, sacrificio y lucha. Uno de esos casos es el de Jefferson Valverde, jugador del Club Deportivo El Nacional, quien contó lo duro que fue para él llegar a ser profesional.

Jefferson Valverde empezó a trabajar a los 11 años cargando piedras, tras la muerte de su padre. Además, fue tentado por las drogas y en Barcelona SC le dijeron que no. Sin embargo, hoy es figura en El Nacional y sueña con ser convocado a la Selección de Ecuador.

“Desde los 12 años me tocaba cargar piedras y cascajo de arena. Mi papá partió desde que yo tenía 11 años y desde ese momento me tocó mantener a mi familia. Muchas veces los propios amigos quieren llevarte a ese mundo (de las drogas) pero hay que ser fuerte de mente. Yo pensé más en mi familia, por mis hermanos”, declaró sobre sus inicios y la responsabilidad que adquirió desde muy pequeño para poder sacar a su familia adelante.

“En 2020 o 2019 no pude quedarme en Barcelona SC. Los equipos grandes no dan mucho chance a los chicos. Gracias a Dios llegué a los Búhos en Serie B y sumé minutos ahí. Yo vine a salir campeón con El Nacional y si de ahí se puede llegar a la Selección, ese es un deseo de todo futbolista”, finalizó haciendo referencia a las pruebas realizadas en el conjunto torero donde no le fue del todo bien y donde le dieron la espalda, sin embargo pudo jugar en Serie B y posterior llegó al equipo de Ever Hugo Almeida donde ahora es figura y jugador destacado en el medio campo siendo líder del equipo en recuperación de balones.