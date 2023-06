¡Incoherencias en el campeón! Aucas y sus decisiones tras la agresión de César Farías a jugadores del Delfín ¿Lo despedirán?

El pasado fin de semana, el partido de Liga Pro entre Delfín y Aucas terminó en polémica después de la agresión de César Farías a dos jugadores del ‘cetáceo’. Semanas atrás, el cuadro oriental también había desvinculado a Pedro Pablo Perlaza por indisciplina y es que en ese discurso hay algo que no queda claro.

A finales de mayo, se separó a Pedro Perlaza por un atraso a un entrenamiento y el club oficializó la desvinculación del jugador debido al “respeto, la ética y la integridad como pilares fundamentales del desarrollo deportivo”, sin embargo tras los actos violentos de César Farías y del mismo dirigente Manolo Illescas, el club no ha mostrado la misma firmeza. Entonces, existe claramente una incoherencia en el discurso del campeón y la pregunta es: ¿Cuáles son esos parámetros de respeto, ética e integridad?

Aucas oficializa la terminación del contrato, por mutuo acuerdo, con Pedro Pablo Perlaza. Pero el mensaje es claro, el cuadro oriental recalca que "...el respeto, la ética y la integridad son pilares fundamentales...".

Las disculpas de César Farías

Además comentó lo sucedido y los motivos previos a su reacción donde menciona culpabilidad del jugador del Delfín: “Yo no lo pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron, no justifico la violencia pero no fue una reacción porque no hubo motivo. Hubo un motivo que me descolocó unos segundos. Estoy convencido que pudo haber podido evitado, estudiamos los GPS y pudo haber frenado o cambiar de dirección. Si yo lo atropello, lo voy abrazar, no pongo el antebrazo, el codo y la rodilla”.

Asimismo, César Farías se refiere a una agresión verbal por parte del segundo agredido, elemento del Delfín, quien le habría ofendido con respecto a su nacionalidad: “Sí, me insultó. Yo ya estaba descontrolado”.

Manolo Illescas y su actitud ante la prensa

El Director Deportivo de Aucas, Manolo Illescas, también mostró ser violento con uno de los periodistas que estuvieron en el Estadio y quisieron dialogar de lo sucedido con César Farías, sin embargo optó por evitar ser grabado y lanzar el celular al piso.