¿Cuál sería la sanción a César Farías? El DT de Aucas habló de la agresión contra el jugador de Delfín

El partido de Liga Pro entre Delfín y Aucas tuvo de todo y terminó en polémica después de la agresión de César Farías a dos jugadores del ‘cetáceo’. El estratega venezolano pidió disculpas por el hecho donde perdió la cabeza durante la derrota 2-0 del ‘Ídolo del Pueblo’.

“Quiero ofrecer disculpas a la familia ecuatoriana, porque no es la imagen que quiero que conserven de mí. Más allá que es fútbol, que es pasional, no es normalmente lo que uno aspira transmitir. Y que ninguna reacción violenta deba tener justificación”, puntualizó César Farías para El Canal del Fútbol.

Exclusivo - Cesar Farías se pronuncia sobre lo ocurrido en Manta y su reacción ante los jugadores del Delfín. Nota completa en UIO por ECDF pic.twitter.com/OGuKzbGO3Z — Deportivismo (@deportivismoHD) June 12, 2023

¿Por qué la reacción violenta con los jugadores?

Además comentó lo sucedido y los motivos previos a su reacción donde menciona culpabilidad del jugador del Delfín: “Yo no lo pegué un puño a nadie. Reaccioné porque me atropellaron, no justifico la violencia pero no fue una reacción porque no hubo motivo. Hubo un motivo que me descolocó unos segundos. Estoy convencido que pudo haber podido evitado, estudiamos los GPS y pudo haber frenado o cambiar de dirección. Si yo lo atropello, lo voy abrazar, no pongo el antebrazo, el codo y la rodilla”.

Asimismo, César Farías se refiere a una agresión verbal por parte del segundo agredido, elemento del Delfín, quien le habría ofendido con respecto a su nacionalidad: “Sí, me insultó. Yo ya estaba descontrolado”.

👨‍🏫⚽️ ¡EL PROFE CUENTA SU VERSIÓN DE LOS HECHOS!



🎙️ César Farías, entrenador de #Aucas acusa que los jugadores del Delfín finguieron sus caídas y que además lo insultaron #UIOxECDF



Mira la entrevista completa aquí 📲 https://t.co/IO1mXLNz9O pic.twitter.com/UO7UQW2pAz — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) June 12, 2023

¿Cuál sería la sanción al DT venezolano?

Según lo expuesto por Chobo Álvarez y Soledad Rodríguez en el programa de ESPN, mencionaron que la sanción podría ir de dos meses a un año, pero todo dependerá del informe arbitral.

Además, César Farías no tiene antecedentes violentos en el fútbol ecuatoriano lo que podría beneficiarle en la reducción del tiempo. Sin embargo, si en el informe arbitral especifica qué hay agresión, podría aumentar el tiempo. Además, podría existir sanción para los jugadores del Delfín debido a una posible agresión evrbal.