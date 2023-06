¡Sonríe Maradona y Bolaños! Los récords que no podrá cumplir Kendry Páez tras quedarse de la convocatoria de la Tricolor

Kendry Páez, la joven estrella de la Tricolor y del Independiente del Valle, no podrá viajar a Estados Unidos. El joven jugador, a sus 16 años, es parte del primer equipo de IDV jugó con la Tricolor Sub-17, el Mundial Sub-20 y ahora, iba a cumplir su sueño de jugar en la selección absoluta.

Sonríe Maradona y Bolaños

Tras la convocatoria por Sánchez Bas para los amistosos ante Bolivia y Costa Rica, pudo ser el más joven en debutar con la Selección de Ecuador, dato que mantiene Jorge Bolaños, en 1960, con 16 años, 5 meses y 8 días. Además, si Kendry Páez debutaba se iba convertir en el jugador sudamericano más joven en debutar en selección mayor superando a Diego Armando Maradona, que lo hizo en Argentina con 16 años y 130 días. Ambas marcas se le escaparon a Páez tras no contar con la VISA.

Si Kendry Páez debuta con La Tri en los amistosos de junio, se convertirá en el jugador sudamericano más joven en debutar en selección mayor superando a Diego Armando Maradona, que lo hizo en Argentina con 16 años y 130 días pic.twitter.com/inbt0TxwNa — Chobo Alvarez V. (@ChoboAlvarez) June 5, 2023

El comunicado de la FEF

La FEF explicó mediante un comunicado oficial que Kendry Páez no podrá viajar con la Tricolor debido a que no cuenta con la VISA para entrar a Estados Unidos. “Desde la FEF se realizó el trámite correspondiente para que el jugador pueda obtener su visado. Sin embargo, debido a su estancia en Argentina para el Mundial Sub 20, no fue posible empezar el proceso con anterioridad. Mismo caso de Nilson Angulo, Óscar Zambrano y Joel Ordóñez quienes también fueron considerados”.

Kendry Páez tiene varias marcas conseguidas

A sus 16 años, Kendry Páez ya está en el primer equipo de Independiente del Valle, donde ha ganado la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana, donde no sumó minutos, pero estuvo entre los suplentes.

Con su anotación ante la selección de Fiji, Kendry Páez, con 16 años y 22 días (nació el 4 de mayo de 2007), se ha convertido en el goleador más joven en toda la historia de la Copa del Mundo sub-20, superando por tan solo 11 días el registro logrado en 1987 por Mohamed Al Kharraz, así lo publicó la Conmebol y Míster Chip, periodista especializado en datos estadísticos.