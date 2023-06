¡Kendry Páez no viajará con la Tricolor! Las razones por las que el jugador de IDV no irá a Estados Unidos

Kendry Páez, la joven estrella de la Tricolor y del Independiente del Valle, ha sido oficializado como nuevo jugador del Chelsea de Inglaterra. El joven jugador, a sus 16 años, es parte del primer equipo de IDV jugó con la Tricolor Sub-17, el Mundial Sub-20 y ahora, pese a estar convocado en la selección absoluta, no podrá viajar a Estados Unidos.

La FEF explicó mediante un comunicado oficial que Kendry Páez no podrá viajar con la Tricolor debido a que no cuenta con la VISA para entrar a Estados Unidos. “Desde la FEF se realizó el trámite correspondiente para que el jugador pueda obtener su visado. Sin embargo, debido a su estancia en Argentina para el Mundial Sub 20, no fue posible empezar el proceso con anterioridad. Mismo caso de Nilson Angulo, Óscar Zambrano y Joel Ordóñez quienes también fueron considerados”.

Se le escapó un récord

Kendry Páez ya es uno de los jugadores más jóvenes en anotar en nuestro fútbol y de los más jóvenes en debutar. Esto lo consiguió en el encuentro ante Mushuc Runa en el Estadio La Cocha en la Fecha 1 de Liga Pro.

Además, tras la convocatoria por Sánchez Bas para los amistosos ante Bolivia y Costa Rica, pudo ser el más joven en debutar con la Selección de Ecuador, dato que mantiene Jorge Bolaños, en 1960, con 16 años, 5 meses y 8 días, superando a Felipe Caicedo, con dos meses. Sin embargo, tras no contar con la VISA, es un récord que se le escapó.

Nuestros 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 🔥



🫡 Ellos son los elegidos por el DT Félix Sánchez Bas para la doble fecha FIFA de Junio



💪 Tío @PilsenerEcuador a celebrar que regresa #LaTri#PiensaEnGrande🇪🇨 pic.twitter.com/FFbWvvsgwt — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 5, 2023

A sus 16 años, Kendry Páez ya está en el primer equipo de Independiente del Valle, donde ha ganado la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana, donde no sumó minutos, pero estuvo entre los suplentes.

Detalle de los partidos de la Tricolor en USA

Sábado 17 de junio, 20:00

Ecuador vs Bolivia

New Jersey – Estados Unidos

Estadio Red Bulls Arenas

Martes 20 de junio, 21:00

Ecuador vs Costa Rica

Philadelphia – Estados Unidos

Estadio Subaru Park