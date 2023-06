Conoce la lujosa propiedad en la que vivirá Lionel Messi en Estados Unidos

El futuro de Lionel Messi está definido, luego de que el jugador argentino reveló que su próximo destino será el Inter de Miami, equipo de la MLS.

El astro sudamericano tomó la decisión de no renovar con el Paris Saint-Germain, al asegurar que fue un periodo de su carrera que no le gustaría repetir, por la poca privacidad que tuvo.

Messi podría tener un equipo en la MLS

“Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho en el día a día de mis hijos en el colegio.

“La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero más lo familiar”, reveló en entrevista para el diario Sport.

Copa América 2024: USA 🇺🇸

Mundial 2026: USA🇺🇸

Estado de Norteamérica con más Argentinos: MIAMI - USA🇺🇸



Todo tiene sentido gente, no sé cómo no se dan cuenta!



LIONEL MESSI ES UN ESTRATEGA!



Yo? Hincha del Inter de Miami desde la cuna! pic.twitter.com/nTrmOoreBs — Max Power (@Max_Power_Arg) June 8, 2023

La decisión de Messi paralizó al mundo del fútbol, pues muchos fans lo veían de vuelta en Barcelona, pero el jugador no quiso volver a pasar incertidumbre, tal y como pasó hace un par de años, cuando dejó la institución.

El Inter de Miami le presentó un proyecto de vida, que terminó por convencer al astro argentino, ya que obtendrá varios beneficios de este pacto, como el hecho de salir de lo mediático que representa Europa.

Además, en un futuro cercano podrá invertir en un club de la MLS, así como tener varios lujos en Miami.

Así es la propiedad de 8 millones de dólares de Messi en Miami

Uno de esas ventajas será la residencia en la que vivirá, la cual está valuada en un precio cercano a los ocho millones de dólares.

Esta propiedad la adquirió hace algunos años, sin imaginar que sería jugador del Inter de Miami.

🇦🇷 Messi está firmando una camiseta de la Selección y ve que es la de las dos estrellas



¿Qué hace? ¡LE DIBUJA LA TERCERA!



Todo bien hace



⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/Wfjgjh8oPJ — Diario Olé (@DiarioOle) June 8, 2023

La residencia está ubicada en el noveno piso del prestigioso edificio Sunny Isles, y cuenta con cuatro dormitorios, los cuales tienen vista al mar.

En total son 511 metros cuadrados, en los que la familia Messi podría alojarse, mientras encuentra una casa más grande, en la que Leo pueda estar alejado de la ciudad, tal y como lo ha hecho en sus antiguos clubes.