Lionel Messi confirma su vínculo con el Inter de Miami: “Después de analizarlo, creo que lo mejor es dejar el fútbol europeo”

Lionel Messi jugó su último partido con el PSG en el Parque de los Príncipes, y mucho se habló de que terminaría en el Barcelona. Sin embargo, el Inter de Miami terminó por contratar al astro argentino después de que se conociera que las negociaciones están lejanas para que Messi vuelva a ser culé.

Lionel Messi atendió a Mundo Deportivo y a Sport en una entrevista conjunta en París. El crack argentino recibió a los dos diarios catalanes para desvelar en exclusiva su decisión de no firmar por el Barça y de recalar en el Inter Miami y los motivos de ambas. Además, tocó diferentes temas de todo lo que ha sucedido en los últimos meses en relación con el Barça, el Al-Hilal y el Inter Miami, así como de su amarga salida del Barça en 2021.

“Se han dicho tantas cosas, se filtraron tantas cosas, tantas mentiras que se dijeron pero yo no puedo salir a desmentir cada cosa que se dice pero veo que hay muchos periodistas que dicen muchas mentiras y quedan retratados y no pasa nada. Sí hubo muchas cosas que me molestaron, por ejemplo, cuando hablan mucho de mi familia, que se dijo que mi hijo lo había pasado mal cuando es todo lo contrario. Mis hijos no se quieren ir de acá por lo bien que están. Cuando se meten con mi familia y empiezan a hablar de cosas que hablan sin saber sí me molesta un poco y más que nada eso, que hablen y mientan”, inicio la entrevista el campeón del mundo con Argentina.

“Tenía mucha ilusión de volver, no quería dejar mi futuro en manos de otros. Quería tomar mis propias decisiones y aunque hubo la autorización de La Liga, aún faltaban muchas otras cosas”, dijo Messi, que en su nueva aventura en el Inter Miami también desea tener una mayor tranquilidad mediática para que su familia pueda disfrutar al máximo de la experiencia en Estados Unidos.