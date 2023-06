¡Destrozado! FIFA grabó a Kendry Páez desconsolado entre lágrimas por la eliminación de la Tricolor

La Selección de Ecuador, que clasificó en el Grupo B del Mundial Sub-20 que se disputa en Argentina, se quedó en los octavos de final tras caer 2-3 ante Corea del Sur, rival que eliminó en semifinales en el Mundial de Polonia 2019 a La Tri y al final no se pudo obtener ‘la revancha’.

En un video de la FIFA, Kendry Páez aparece desconsolado después de la eliminación de la Tricolor del Mundial Sub 20. El jugador, de tan solo 16 años, ha recibido dos duras decepciones en tan solo un mes, pues perdió la oportunidad de ser campeón del Sudamericano Sub 17 y ahora la eliminación en el Mundial Sub 20. Su revancha será el Mundial Sub 17.

El descuento de Ecuador tras una falta a Kendry Páez

El gol del descuento llegó en un gran momento de Kendry Páez, que era el hombre más peligroso. Una falta en el área contra el joven talento fue sancionado como penal debido a que había un agarrón en la parte superior. En el cobro estuvo Justin Cuero que pateó al centro venciendo así al portero.

El jugador más joven en marcar

El ecuatoriano se uniría al Chelsea cuando cumpla los 18 años por la normativa de FIFA. El valor acordado entre Independiente del Valle y Chelsea es de USD 20 millones, cifra récord de venta de un jugador que sale del fútbol ecuatoriano hacia el exterior. El conjunto londinense está orgulloso de su equipo y movió bien las fichas debido a que lo compró antes de iniciar el Mundial sub-20, ya que ahora mismo podría haber existido mayor competencia por él.

Con su anotación ante la selección de Fiji, Kendry Páez, con 16 años y 22 días (nació el 4 de mayo de 2007), se ha convertido en el goleador más joven en toda la historia de la Copa del Mundo sub-20, superando por tan solo 11 días el registro logrado en 1987 por Mohamed Al Kharraz, así lo publicó la Conmebol y Míster Chip, periodista especializado en datos estadísticos.

Jugadores más caros del Ecuador

Para hacer un breve análisis, Kendry Páez entraría en el TOP 5 de los más valiosos del Ecuador, superado nada más de Moisés Caicedo (USD 55 millones) y Piero Hincapié (USD 25 millones), igualando a Pervis Estupiñán (USD 20 millones). Claro está que Kendry Páez llegaría a ser el jugador más costoso en salir del fútbol ecuatoriano, ya que la cifra récord en ese sentido es la de Caicedo en USD 5 millones al Brighton de Inglaterra.