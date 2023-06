¡Insólito! Mourinho regaló una medalla que puede llegar a costar miles de dólares

El récord José Mourinho ha llegado su fin. La tarde de este miércoles 31 de mayo la Roma cayó, por la vía de los penales, contra el Sevilla en la final de la Europa League. Después de la premiación, el portugués terminó por regalar su medalla de plata a uno de los aficionados.

El presente entregado a un infante, que estaba en la afición, podría llegar a costar una fortuna. Aunque la medalla no tiene un valor fijo, esta sí podría aumentar según los años.

Mourinho en su máxima expresión. El DT de Roma felicitó a Mendilibar JUSTO ANTES de que Montiel pateara el penal definitorio. pic.twitter.com/gvs405KipE — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 1, 2023

En el portal de subastas ‘Graham Budd Auctions’ la medalla que le acredita como campeón de Europa oscila entre los 13 mil y 16 mil dólares. Por ende, esta presea entregada por Mourniho estaría cerca de este valor.

No obstante, el informe de la página Mil Anuncios, comentó que los valores bases van desde los 100 dólares. Por supuesto, este precio puede incrementar por lo que significa a nivel futbolístico el gesto del entrenador.

“Me quedo con las de oro y regalo las de plata, no quiero las de plata”, dijo Mou al final cuando se le preguntó sobre la presea que dio al aficionado.

Mourinho entregándole su medalla de segundo lugar a un joven aficionado. pic.twitter.com/Gtu4xrUu3h — Andre Marín (@andremarinpuig) June 1, 2023

¿Cuál es su futuro?

El portugués José Mourinho, entrenador del Roma, volvió a dejar este miércoles en el aire su futuro en la capital italiana, en la que aseguró va a estar hasta el lunes, sin dejar claro si continuará la próxima temporada.

“Tengo ganas de irme a casa el lunes y de jugar el domingo, que lamentablemente no puedo estar en el banquillo. Necesito vacaciones, estoy muy cansado. Hasta el lunes estaré en Roma”, dijo al término del encuentro, nada más perder la final de la Liga Europa en penaltis ante el Sevilla.

“Tengo que pelear por estos chicos y no puedo decir objetivamente que me quedo. Dije hace unos meses que si tenía contacto con un club se lo diría a los propietarios, no haría nada en secreto. Hablé con el club en diciembre cuando Portugal estaba allí. De momento no he hablado con nadie porque no hay ningún equipo. Tengo un año más de contrato con el Roma, la situación es esta”, añadió a Sky Sport Italia.