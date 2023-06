¡Hay una sorpresa en el 11 de Ecuador! Miguel Bravo definió el equipo titular para enfrentar a Corea del Sur

La Selección de Ecuador, que clasificó en el Grupo B del Mundial Sub-20 que se disputa en Argentina, ya tiene rival para la próxima fase de octavos de final. Se trata de Corea del Sur, selección que eliminó en semifinales en el Mundial de Polonia 2019 a La Tri y por eso será un partido con ‘sabor a revancha’.

Hoy, jueves 1 de junio, Ecuador enfrentará a las 16h00, en Santiago del Estero, a Corea del Sur, que se clasificó como segundo en el Grupo F. Este partido será especial para el combinado ecuatoriano que buscará seguir en la pelea clasificando a cuartos de final del torneo y, de aquí en adelante, no hay margen de error.

¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗜, 𝗖𝗔𝗥𝗔𝗝𝗢! 🔥



🆚 Corea del Sur

🏟 Estadio Único Madre de Ciudades.

🕓 16h00 (ECU)

🗓️ Octavos de Final

📺 DirecTv (610 SD / 1610 HD)#PiensaEnGrande 🇪🇨 pic.twitter.com/BIxRCRJYdu — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) June 1, 2023

La Tri recuperó a uno de los dos lesionados

Ecuador ha mostrado ser un equipo fuerte en defensa donde solo ha encajado dos goles y ambos con remates de larga distancia, una tarea a mejorar en La Tri. La buena noticia para Miguel Bravo es que, para su encuentro ante Corea del Sur, recuperó a Maiky De La Cruz y la única ausencia es la de Christian García.

En este sentido, Stalin Valencia, será el central junto a Joel Ordóñez. Sin embargo, Christian García está recuperado y estará en el banco de suplentes. La decisión recayó en Miguel Bravo de se inclinó por quien ha venido entrenando.

Enfocados en el objetivo 🎯🔥 pic.twitter.com/8aQm6IzkJB — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) May 28, 2023

Estadísticas

Los números que nos deja Data Factory son importantes con relación a este partido, donde se han disputado 10 partidos de octavos de final entre rivales de CONMEBOL y AFC con 6 éxitos para los sudamericanos y 4 para los asiáticos.

Además, la Tricolor superó 1 de sus 3 series de octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 y fue cuando logró su mejor actuación en la historia de la competencia (3° puesto de Polonia 2019). Mientras tanto, los surcoreanos ganaron los últimos 3 encuentros contra seleccionados sudamericanos en mundiales de la categoría (2-1 vs. Argentina en 2017, 2-1 vs. Argentina y 1-0 vs. Ecuador en 2019). A su vez, se quedaron con la última definición por penales ante los de Conmebol: 8-7 vs. Colombia, luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario de los octavos de final de Turquía 2013.