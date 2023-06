¡Ecuador le dice adiós al Mundial Sub-20! El ‘fantasma’ asiático volvió a vencer a la Tricolor

Bae Jun-ho festeja el segundo gol de Corea del Sur ante Ecuador South Korea's Bae Jun-ho celebrates scoring his side's second goal against Ecuador during a FIFA U-20 World Cup round of 16 soccer match at the Madre de Ciudades stadium in Santiago del Estero, Argentina, Thursday, June 1, 2023. (AP Photo/Gustavo Garello) (Gustavo Garello/AP)