¡Ortiga y agua! El castigo que dará Luis Chango a sus jugadores por el mal momento de Mushuc Runa

Mushuc Runa es último en la tabla de posiciones de Liga Pro, su mal momento en el torneo causa malestar en su presidente, Luis Chango, quien desvinculó a Geovanny Cumbicus y volvió a apuntar hacia sus jugadores en una declaración contundente tras los malos resultados en la primera etapa del Campeonato Nacional.

“Yo no vivo del fútbol, si nos vamos a la B igual me da, hemos hecho poca inversión y sobre todo los jugadores a mí no me van a venir a presionar y pedir recursos. Vienen a pedirnos plata adicional por salvar la categoría”, expresó el directivo en una entrevista con FB Radio de Quito, donde mostró su malestar con el plantel.

Chango apuntó contra sus jugadores

“Si los jugadores me piden plata para salvar la categoría, lo que les ofrezco es ortiga y agua”, dijo Luis Chango sobre la realidad del club y de ciertos jugadores que habría pedido premios por salvar la categoría. El Mushuc Runa va último en la tabla de posiciones con apenas nueve puntos en doce jornadas, un punto menos que Emelec y Libertad, que están en la parte baja y que esperan mejorar para la segunda etapa.

Para Chango, sus jugadores son malos y están relajados: “Veo a nuestros jugadores muy relajados y ya los hemos sancionado. El problema es que son malos, por eso no conseguimos resultados”.

Los jugadores quieren revertir el mal momento

De igual forma, en entrevista con el medio digital Pronos TV, Bagner Delgado, jugador de Mushuc Runa, se refirió al momento del equipo en la primera etapa: “No estamos en buena racha, pero vamos a darlo todo para revertir esta situación. El equipo no está jugando mal, nos está faltando el gol. Tuvimos partidos donde debimos ganar como con Cumbayá, pero no se nos ha dado los resultados”, dijo el volante.