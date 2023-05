¡Está roto el camerino en Emelec! Estas podrían ser la razones del mal momento de los ‘eléctricos’ en Liga Pro

La temporada del Club Sport Emelec es desastrosa en Liga Pro, donde solo ha conseguido 10 puntos, ocupando los últimos lugares en la tabla de posiciones. El día de ayer, por la jornada 12 del Campeonato Nacional, empató sin goles ante el Guayaquil City y acumuló nueve fechas desde su última victoria.

En declaraciones ante los medios de comunicación, Pedro Ortiz, arquero de Emelec, declaró: “Tenemos 9 fechas que en el camerino no podemos poner música. Nos vamos con la cara amargada. Nosotros estamos con bronca porque sabemos que el hincha paga su entrada para ver ganar a su equipo, vamos a sacar el equipo adelante”, refiriéndose a las nueve jornadas que no logran ver una victoria y donde no han podido festejar un triunfo.

¿Está roto el camerino?

Fuentes cercanas a Metro Ecuador dieron a conocer que hay algunos cruces con la directiva y con el estratega Miguel Rondelli que se habría generado desde los inconvenientes con Dixon Arroyo, exjugador del club que ahora milita en el Inter de Miami de la MLS.

Cabe recordar que el club rompió relación con el volante después de que la directiva le habría pedido a Rondelli que no lo tomara en cuenta, tras declaraciones de Arroyo, quien denunció y demandó falta de pagos y de premios por clasificar a la Copa Sudamericana. Desde entonces, habría ciertas diferencias con la directiva.

La campaña de Emelec en Liga Pro

Emelec solo ha ganado dos partidos de los doce disputados, al Técnico Universitario y al Libertad de Loja, ambos en partidos jugados en el Capwell. El conjunto eléctrico además tiene 4 encuentros empatados (Guayaquil City, Liga de Quito, Cumbayá y Mushuc Runa) y seis derrotas (Universidad Católica, Independiente del Valle, El Nacional, Aucas, Delfín y Orense) de lo que va la primera etapa de Liga Pro.

Emelec es el peor equipo en los segundos tiempos

