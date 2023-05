¡Entra en la historia del fútbol mundial! El Chelsea ‘saca pecho’ por Kendry Páez y su momento en el Mundial Sub 20

Kendry Páez con la selección Sub 20 en el partido ante Fiji

Kendry Páez, una de las joyas del fútbol ecuatoriano, entró en la historia del fútbol mundial al marcar a Fiji en el Mundial Sub-20 de Argentina en lo que fue la goleada 9-0 de Ecuador. El jugador que milita en el Independiente del Valle, con 16 años, se convirtió en el jugador más joven en marcar en una Copa del Mundo de la categoría.

Con su anotación ante la selección de Fiji, Kendry Páez, con 16 años y 22 días (nació el 4 de mayo de 2007), se ha convertido en el goleador más joven en toda la historia de la Copa del Mundo sub-20, superando por tan solo 11 días el registro logrado en 1987 por Mohamed Al Kharraz, así lo publicó la Conmebol y Míster Chip, periodista especializado en datos estadísticos.

El ecuatoriano Kendry Páez (16 años y 22 días) se ha convertido hoy en el goleador más joven en TODA la historia de la Copa del Mundo sub-20, superando por tan sólo 11 días el registro logrado en 1987 por Mohamed Al Kharraz.



“Estoy muy contento por el gol y en lo colectivo también. Estoy agradecido con el grupo por la confianza que me han dado. Me siento muy feliz por lo que estoy haciendo en mi carrera con tan solo 16 años. Me siento muy orgulloso con mi gol, es algo espectacular para mí”, declaró el volante de la selección de Ecuador posterior a la goleada histórica de La Tri que significa la más amplia de Ecuador en mundiales en todas sus categorías.

El Chelsea orgulloso de su fichaje

El ecuatoriano se uniría al Chelsea cuando cumpla los 18 años por la normativa de FIFA. El valor acordado entre Independiente del Valle y Chelsea es de USD 20 millones, cifra récord de venta de un jugador que sale del fútbol ecuatoriano hacia el exterior. El conjunto londinense está orgulloso de su equipo y movió bien las fichas debido a que lo compró antes de iniciar el Mundial sub-20, ya que ahora mismo podría haber existido mayor competencia por él.