¿El Giro de Italia está maldito? Excompañero de Richard Carapaz salió en ambulancia después de una caída

11 Etapas del Giro de Italia han tenido de todo, aunque los retiros por accidentes y problemas médicos han empañado la competencia. El desazón de los acontecimientos han provocado que los fanáticos del ciclismo tilden de “maldita” a esta gran vuelta.

Este miércoles 17 de mayo el corredor británico y representante del INEOS Grenadiers, Tao Geoghegan Hart , sufrió una aparatosa caída a 63 kilómetros de la meta. En el accidente también estuvo involucrado Primoz Roglic y Geraint Tomas.

Desafortunadamente, Tao venía cumpliendo una labor estupenda por su anhelo de ganar la Corsa Rosa hasta el incidente de hoy. El excompañero de Richard Carapaz tuvo que retirarse y dejar su casillero en la clasificación general a Joao Almeida.

Malas noticias para Ecuador en el Giro de Italia

Asimismo, el competidor Jonathan Caicedo no formó parte de la partida de esta etapa 11. Un problema viral lo alejó de la competencia y así no colaborará con las ambiciones de EF Education Easy Post.

El team norteamericano suma dos bajas: Caicedo y Rigoberto Uran. El Toro era la punta de lanza para alcanzar puestos estelares en esta primera gran vuelta del año.

“Cavi se cayó y yo me fui detrás de él. Tao estaba muy mal y aún no se nada de él. Perderlo significa mucho porque veía que se encontraba en una gran forma. También he visto a Roglic con un corte en la cadera”, indicó el portador de la maglia rosa al final de la jornada.

