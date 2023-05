El día que Haaland fue buscado por el Manchester United, pero lo rechazaron por falta de aptitudes

El desempeño de Erling Haaland con el Manchester City ha sido espectacular, luego de que el delantero noruego ya suma 36 anotaciones en la Premier League.

Esto colocó al atacante en los más alto del torneo inglés, ya que rompió el récord de más tantos dianas en una sola temporada.

Haaland la ha roto esta temporada

Además, el conjunto de los Ciudadanos está a un paso de lograr el título de liga, pese a que hace algunas jornadas parecía complicado remontar en la tabla, cuando el Arsenal lideraba el campeonato.

Pero el desempeño del equipo ha ido en ascenso, gracias a la participación de Haaland, quien, según la estadística, ha participado en 60 goles de los 92 que tiene el equipo esta campaña.

Esto tiene fascinado a Pep Guardiola, por lo que espera que esa racha del noruego continúe, pues el deseo es levantar la Champions League.

“Mis compañeros de equipo son increíbles y me brindan la oportunidad de marcar goles. Quiero darles las gracias a todos, porque sin ellos no podría haber ganado este premio. También le debo mucho a Pep y al equipo del City. Todo el mundo se ha portado muy bien conmigo desde que llegué y nunca había trabajado con profesionales de tanta categoría”, recalcó del atacante.

Puro ser del United

Aunque el presente de Erling está en el Manchester City, el delantero tuvo la oportunidad de convertirse en jugador del archirrival.

El exentrenador de los Diablos Rojos, Ole Gunnar Solskjaer, reveló que ofreció los servicios de Haaland a los de Old Trafford, justo cuando lo entrenó en el Molde, equipo de la liga de Noruega

“Llamé al United unos seis meses antes de asumir el cargo, pero no me escucharon. Pedí 4.5 millones por Haaland y no lo ficharon. Yo tenía en el Molde a este delantero talentoso que el United debería haber tenido”, reveló.