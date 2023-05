¡No es casualidad! Esta es la preparación que tiene Erling Haaland para ser goleador en Inglaterra

Erling Haaland se ha convertido en el jugador más importante del orbe, en gran medida por el desempeño mostrado con el Manchester City, club al que arribó en la presente temporada.

El delantero noruego ha tenido una adaptación perfecta en el conjunto de Pep Guardiola, por ello suma 51 goles en todas las competiciones disputadas.

Así se cuida Haaland para ser goleador

Además, tiene 35 anotaciones en la Premier League, rompiendo así el récord de más dianas hechas en una sola temporada.

Sin embargo, el éxito del atacante no es casualidad, ya que su mentalidad ganadora lo ha orillado a cuidar cada detalle de su día a día.

El noruego es muy meticuloso con todo lo que se refiere a su carrera deportiva, pues es consciente de que el rendimiento en el terreno de juego depende de ello.

La alimentación es un punto medular, pues Erling sigue una estricta dieta, en la que la proteína de origen animal es fundamental.

Pero Haaland sabe que eso no es todo, por ello se mata varias horas en el gimnasio, lo que le permite tener un cuerpo fuerte, que difícilmente será doblegado por un rival.

El noruego quiere ganar la Champions League

Además, el delantero es muy estricto con su descanso, al grado de que evita salir de fiesta o desgastarse con alguna reunión que dure a altas horas de la madrugada.

Uno de sus grandes amigos en el Manchester City es Jack Grealish, a quien le recomienda tener los mismos cuidados.

“Es el mejor profesional que he visto. Su mentalidad es algo que no volveré a ver. Recupera en el gimnasio, está 10 horas con tratamiento al día, baños de hielo y dieta. Por eso es lo que es. Te juro que yo no podría ser así. Tenemos una gran amistad.

“Después de un partido me dijo: ‘Oye, no salgas esta noche de fiesta’, y le digo que se calle y se vaya a tomarse su baño de hielo. Él se va a casa y se sienta con su familia y pide comida para llevar. A veces esa es mi elección, pero a veces me gusta salir y soltarme el pelo”, relató el mediocampista inglés.