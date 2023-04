“Volvimos a la época podrida del fútbol donde se manejaba a dedo”, Esteban Paz sobre Liga Pro y la apelación de Emelec

Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, opinó sobre el levantamiento de sanción de Liga Pro hacia el Emelec donde aceptó que jueguen con público este viernes ante Independiente del Valle, pese a que en principio el reglamento se lo prohibía, por lo que la Cámara de Comercio falló en favor de los eléctricos.

Ante esto, Esteban Paz rindió declaraciones para Fútbol Ecuador donde mencionó: “Me siento defraudado por este fallo, como dirigente me da vergüenza; y como amante del fútbol, preocupado. Este fallo nos vuelve a la Comisión Disciplinaria de la época podrida del fútbol que se manejaba a dedo el reglamento y por conveniencia”.

🚨ESTEBAN PAZ ARREMETE POR LA HABILITACIÓN DEL CAPWELL 🔵⚡️



"Este fallo nos vuelve a la Comisión Disciplinaria de la época podrida del fútbol que se manejaba a dedo el reglamento y por conveniencia”, dijo el directivo de Liga”



🎙️: Fútbol Ecuador pic.twitter.com/Mzmk8J6swi — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) April 28, 2023

Asimismo, recordando que Liga de Quito también fue sancionada, señaló: “Como institución, apelar una sanción como la que recibimos sería pensar de forma individual en cómo beneficiarnos y no dejar un precedente para que esto no vuelva a suceder. Si otras instituciones prefieren abusar de una Cámara (de Comercio de Guayaquil, en este caso) que deja muchos vacíos reglamentarios, está en su derecho, pero no lo comparto, no podemos ser parte del problema”, agregó Paz sobre lo realizado por Emelec.

Para finalizar se refirió a la postura de Liga Pro: “Sí, quiero ver la reacción de LigaPro ante esta situación y saber qué van a hacer para recuperar la credibilidad perdida con este vergonzoso fallo”.