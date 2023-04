A hincha internacional de Liga de Quito le caen en sus redes por sus gustos musicales: “No escuches esa porquería”

Yusuke Iwata es un hincha de Liga de Quito de origen japonés que afianzó su relación con la ‘U’ desde la Copa Libertadores ganada en 2008. Desde entonces, ha viajado al país recurrentemente para ver al club de sus amores y en redes sociales siempre está pendiente. Esta vez, publicó sobre música y anunció que escucharía a Bad Bunny, artista poco conocido en su país, pero la gente le advirtió y se fue en contra del artista.

En su cuenta de Twitter, Yusuke anunció que escucharía a Bad Bunny, ya que en su país no era tan conocido. Sin embargo, esto provocó una gran lista de comentarios en contra de su música donde le decían: “No es buena música, denigran a la mujer”, “Su música no es cultura”, “Mejor escucha Julio Jaramillo”, “No te pierdes de mucho jaja”, “Naaa, es bastante malo, sus líricas son burdas y estúpidas”, etc.

Casi Bad Banny no es conocido aquí, pero voy a escuchar sus canciones para disfrutar la cultura de Latinoamérica! — yUsUke🇯🇵🇪🇨 (@yusuke_iw) April 28, 2023

¿Cómo nace su amor a los albos?

Su pasión por el fútbol nació en Mundial 2002. El joven Yusuke, de apenas 15 años, vio jugar de cerca a aquella selección ecuatoriana que por primera vez clasificó al mundial. Sin embargo, su amor a Liga de Quito, tras ya conocimiento previo del fútbol ecuatoriano, inició en 2008 con la Copa Libertadores.

El joven Yusuke fue unos de los hinchas que recibió a Liga en Japón durante el mundial de clubes. Ahí los albos se enfrentaron al Pachuca de México y al Manchert United de Inglaterra. Entre las posesiones más preciadas del japonés está la camiseta con la que la ‘U’ se hizo de la Copa Libertadores.