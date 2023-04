“Le dije que era su fan y me miró con un aire despectivo”, sobre Cristiano Ronaldo y sus ‘aires de grandeza’ en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo ha sido muy criticado desde su llegada a Arabia Saudita donde su club, uno de los más grandes del país, ha cosechado varias derrotas y en su último partido fue eliminado de la Kings Cup de Arabia en manos de Al Wehda. Justamente, en dicha final, sucedió un hecho donde señalaron al portugués de “creerse superior al resto”.

Jean-David Beauguel, delantero del Al Wehda, contó al diario L’Équipe su mala experiencia con el portugués: “Me sorprendió su actitud. Me decepcionó. Le dije que era su fan y le pedí su camiseta y me estrechó la mano sin mirarme a los ojos y con un aire muy despectivo″.

El Al-Nassr perdió por 0-1, y Cristiano Ronaldo se sintió inconforme con sus compañeros: “Incluso durante el encuentro estaba molesto y le gritaba a sus compañeros. Es un gran competidor y entiendo que se decepcionó por la derrota”, añadió Beauguel.

No obstante, el atacante del Al Wehda, se refirió al impacto positivo que figuras del fútbol, como Cristiano Ronaldo, vayan al fútbol árabe: “Más allá del aspecto económico, que seguro que es positivo, me parece genial para el fútbol saudí, Su llegada quizá empujará a otros grandes jugadores a venir aquí”.